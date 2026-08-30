Дерматолози посочиха най-полезния чай за кожата на лицето

Кожата всеки ден поема ударите на слънцето, замърсяването и редица други външни фактори, които могат да ускорят видимото й стареене. Гените и хормоналните промени не можем да контролираме, но начинът на живот остава в наши ръце.

Сред напитките, които привличат най-силен интерес на дерматолози и специалисти по хранене, е зеленият чай - заради високото съдържание на вещества с антиоксидантно действие, пише EatingWell.

Какво има в зеления чай

Основният интерес е насочен към катехините - растителни полифеноли, сред които особено внимание получава епигалокатехин галатът, познат като EGCG.

Диетологът Вандана Шет обяснява пред EatingWell, че тези вещества имат антиоксидантни и противовъзпалителни свойства и могат да бъдат част от цялостен начин на живот, насочен към поддържане на здрава кожа.

Причината е т.нар. оксидативен стрес. Под въздействието на ултравиолетовото лъчение и други фактори в организма се образуват реактивни молекули, които могат да увреждат клетъчни структури.

Лабораторно изследване върху човешка кожа показва, че нанесеният преди UV облъчване EGCG намалява някои показатели за оксидативно увреждане. Това подкрепя интереса към веществото, но става дума за локално приложение върху кожата, а не за доказателство, че пиенето на зелен чай има същия ефект.

Слънцето остава най-големият противник

Особено внимание се обръща на фотостареенето - преждевременните промени в кожата, свързани с продължителното излагане на ултравиолетови лъчи.

Дерматологът Мариса Гаршик посочва, че катехините в зеления чай могат да участват в неутрализирането на свободните радикали, които се образуват под въздействието на UV лъчите и замърсяването.

Има експериментални данни в подкрепа на подобен механизъм. При изследване върху доброволци локално приложени полифеноли от зелен чай преди облъчване са намалили зачервяването и някои признаци на остро UV увреждане.

Пиенето на чай не заменя слънцезащитата

Точно тук научните резултати стават по-умерени. В двойно сляпо рандомизирано проучване 50 души приемали в продължение на три месеца висока доза екстракт от зелен чай с катехини и витамин C или плацебо. Учените не открили статистически значимо намаляване на зачервяването, възпалителните клетки или други измервани реакции след UV облъчване при групата със зелен чай.

Още по-дълго проучване проследява 56 жени в продължение на две години. В определени моменти са отчетени подобрения в някои показатели, но след 24 месеца приемът на полифеноли от зелен чай не се оказва по-добър от плацебото по отношение на общите клинични и микроскопски признаци на фотостареене.

Затова и специалистите подчертават - зеленият чай може да бъде полезна част от храненето, но не е лечение срещу стареенето и със сигурност не отменя слънцезащитния крем, сянката и ограничаването на продължителното излагане на силно слънце.

Възпалението е другата интересна посока

Катехините привличат вниманието и заради противовъзпалителните си свойства. Възпалението на кожата може да се прояви със зачервяване, сухота, лющене, парене или сърбеж. При продължително действие то се свързва и с процеси, които могат да допринесат за по-бързото увреждане на кожните структури.

Зеленият чай не е средство за самолечение на псориазис, алергии или други кожни заболявания. Но именно взаимодействието на полифенолите с възпалителните процеси е една от причините те да се изучават толкова активно. Данните от контролирани изпитвания обаче показват, че биологично правдоподобният механизъм невинаги се превръща в ясно видим ефект при хората.

С напредването на възрастта кожата естествено губи част от своя колаген и еластичност, което постепенно води до поява на бръчки и отпускане. Външни фактори като слънчевото облъчване могат допълнително да ускорят тези промени.

Затова зеленият чай остава интересен за специалистите - не като магическа напитка срещу старостта, а като източник на полифеноли, които имат добре изучени антиоксидантни свойства.