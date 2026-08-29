Страшни интриги в новата "Ферма". Любовен триъгълник и изненади с баща и син

Страшни интриги обещава „Фермата“ 10, която стартира извънредно два дни по-рано. Още в началото на съботната вечепр стана ясно, че драмите ще се следват една друга – от заплетена любовна сага до разтърсващи отношения баща-син. Юбилейния десети сезон „Фермата: Кръвта вода не става“ е пълен с изненади, предаде Lupa.bg.

Очарователната танцьорка Симона, която влезе в предаването със своята майка, неочаквано се озова в центъра на любовен многоъгълник, в който са замесени и полулярни лица. С появата си в новата „Ферма“, красавицата разказа за кофти раздяла с последния си приятел, който я е зарязал по унизителен начин – чрез съобщение по телефона. Няколко месеца по-късно, на прага на участието си в риалитито, Симона научава шокиращата новина, че въпросният бивш също е сред участниците в предаването и двамата ще трябва да живеят под един покрив. Това е ултрамаратонецът Джулиан, който е син на популярния футболист на „Левски“ (София) и „Локомотив“ (Пловдив) - Светослав Бърканичнков. По всичко личи, че историята няма да бъде оставена с отворен край и че двамата все още имат въпроси за доизясняване.

Ситуацията обаче се оказа доста по-сложна. Междувременно, още с влизането им за всички стана ясно, че между Симона и един от другите участници – стюардът Викторио - пламна любов от пръв поглед. Привлекателният младеж призна, че е забелязал блондинката още по време на кастингите и не скри, че изпитва силен интерес към нея.

Макар във визитката си Симона да споделя, че е преглътнала обидите от близкото минало и е отворена за нови връзки, изглежда че извън предаването има и трети мъж, който копнее за младата танцьорка и актриса. Това е небезизвестният Виктор Русинов от предишен сезон на „Ергенът“, а каква точно е историята между двамата, тепърва ще става ясно. Виктор предстои да влезе в стопанството и да проведе емоционален разговор със Симона, в който няма да липсват сълзи.

Бърканичков и синът му пък разгърнаха още по-заплетена история. Преди девет години до Бърканичков стига новината, че има пълнолетен син. Джулиан сам прави първата крачка, съобщава истината на баща си и двамата постепенно започват да изграждат връзка помежду си. Срещите им обаче остават в тайна заради тогавашните семейните обстоятелства около футболиста.

Самият Бърканичков признава, че винаги е допускал възможността да има дете, за което не знае. Когато разбира за Джулиан, пред него се изправя и тежката задача да скрие истината от тогавашната си съпруга и майка на втория му син, която ясно му е заявила, че никога няма да приеме, ако се окаже, че има и друго дете. Така баща и син години наред се виждат и чуват тайно, докато търсят своето място в живота на другия.

Влизането им заедно във „Фермата 10“ променя всичко. За първи път Светослав и Джулиан ще бъдат постоянно един до друг, ще работят заедно, ще споделят мигове и ще имат възможност да наваксат част от пропуснатото време. „Като гледам Джулиан, виждам себе си“, призна футболистът, който не крие че намира все повече прилики между себе си и сина си.