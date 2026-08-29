Гъска от Тексас влезе в световните новини

Домашна гъска на име Гъски предотврати разрастването на сериозен пожар в американския щат Тексас, съобщава People, цитира

Блиц.

Огънят избухнал в плевня, в която семейството отглеждало пилета и пуйки. След като забелязала пламъците, Гъски изтичала навън и започнала да кряка непрестанно.

Силният шум събудил собственика ѝ Бърт Гербер, който бил заспал на дивана пред телевизора. Когато излязъл, за да провери какво се случва, той видял горящата плевня и веднага взел маркуч.

Гербер успял да потуши огъня с вода, преди той да обхване съседните постройки и да застраши семейството и останалите животни в имота.

По думите му реакцията на Гъски вероятно е спасила човешки животи и е предотвратила много по-тежък инцидент.

„Ако не бях събуден, мисля, че нещата щяха да излязат извън контрол за няколко минути“, разказа той, цитиран от БГНЕС.

Съпругата на Гербер споделя, че семейството е осиновило гъската само преди четири месеца. Самата тя винаги се страхувала от тези птици, но дъщеря ѝ успяла да я убеди да поемат риска и да приемат Гъски в дома си.

Подобен случай наскоро имаше и в Калифорния. Куче на име Филмор беше обявено за герой, след като забелязало възникнал огън и събудило своя стопанин. Благодарение на навременната реакция пламъците били потушени, преди да застрашат цялото семейство.



