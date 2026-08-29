20 абсурдно скъпи златни предмета

Златото отдавна не е само за трезори, бижута и инвестиционни кюлчета. Понякога то се превръща в автомобил, тоалетна, таблет, халба за бира или дори... ковчег. А когато към благородния метал се добавят диаманти, динозавърска кост и щедра доза ексцентричност, цената може да достигне милиони.

Ето някои от най-необичайните предмети, създавани от злато.

1. iPad за милиони

Сред най-фрапиращите примери е специално изработен iPad 2 на британския дизайнер Стюарт Хюз. Задната част на таблета е направена от около 2 килограма 24-каратово злато, а корпусът е украсен с десетки диаманти.

Но това далеч не е всичко. В дизайна са използвани амолит на възраст над 75 милиона години и фрагменти, представени като кост от тиранозавър рекс. Произведени са само два екземпляра, а обявената цена достига 8 милиона долара.

2. Автомобил, който блести от километър

През 2011 г. в китайския град Нанкин е показан кабриолет Infiniti, покрит с 24-каратово злато.

За превръщането на автомобила в автомобилна версия на златно съкровище са били нужни четири месеца работа на петима майстори. Ефектът бил толкова показен, че трудно можел да остане незабелязан.

3. Тоалетна хартия от 22-каратово злато

Да, има и такава.

Австралийската компания Toilet Man представя ролка тоалетна хартия, изработена с 22-каратово злато. Обявената цена в оригиналния материал достига шокиращите 1 376 900 долара за ролка.

Според публикацията продуктът е привлякъл интерес в Дубай. И ако златната хартия не е достатъчна, към нея върви и още по-екстравагантна идея — златна тоалетна, оценявана тогава на около 5 милиона долара.

.4. Вана от бяло злато

Японският производител INAX стига още по-далеч и представя вана, облицована с плочки от 24-каратово бяло злато.

Тя е показана в Токио през 2010 г., а цената ѝ е около 94 000 долара.

За разлика от обикновената вана, тази очевидно не е предназначена за хора, които се притесняват да не надраскат повърхността с гъбата.

5. Златни слушалки

За меломаните, които вече имат всичко, японската компания Final Audio Design създава позлатени слушалки.

Те са замислени като висок клас аудио продукт, но към добрия звук е добавен и доста сериозен визуален блясък. Стартовата цена е около 940 долара.

6. Халба за бира от злато

Японският бижутер Ginza Tanaka решава да превърне една от най-обикновените ежедневни чаши в предмет на лукса.

Халбата е изработена от около 850 грама злато и е оценена на приблизително 50 000 долара.

Наздраве — само че при тази цена вероятно е по-разумно да се пие бавно.

7. Златната тоалетна

Тук вече луксът преминава в друга категория.

Тоалетна, изработена от 24-каратово масивно злато, е създадена от хонконгския производител Hang Fung Gold Technology. Тя тежи почти един метричен тон.

Предметът е изработен още през 2001 г., когато цената на златото е била многократно по-ниска от днешните нива. Според оценките, цитирани в оригиналния материал на CNBC, стойността на използваното злато по-късно достига приблизително 37 милиона долара.

И да — това действително е тоалетна.

8. Напитка със злато

Златото стига и до чашата.

Френската компания Elixia Faustin създава безалкохолна напитка, в която има люспи от 24-каратово злато. Идеята е разработена след запитване от клиент в Дубай, който търсел изключително луксозна, но безалкохолна напитка.

В този случай златото не е просто украшение на масата — то буквално плува в чашата.

Един от най-известните примери е Goldschläger — швейцарски ликьор с канела, в който плуват истински люспи от ядливо злато.

Тук обаче има една важна подробност: количеството злато в бутилката е минимално. Люспите са толкова леки, че стойността им е по-скоро атракция, отколкото инвестиция.

Goldschläger не е единственият алкохол със злато. Смята се, че напитката е вдъхновена от полския ликьор Goldwasser, чиято история започва още през 1606 г.

Златото, предназначено за консумация, се използва под формата на изключително фини люспи и е различно от златото в бижутата и монетите. То се използва най-вече за ефект — защото едно е да вдигнеш наздравица, а съвсем друго е в чашата ти да блести истинско злато.

9. Ковчег за 400 000 долара

И последното пътуване може да бъде луксозно.

Италианската компания Art Funeral създава ковчег, покрит с 24-каратово злато, който е представен през 2010 г. на изложение за луксозни стоки във Верона.

Цената му е оценявана на около 400 000 долара. За пълния комплект е добавен и позлатен мобилен телефон — защото, изглежда, дори вечността може да има нужда от обаждане.

Сред известните личности, погребани в златни ковчези, са Майкъл Джексън и Джеймс Браун.

10 Рокля за почти милион долара

Златото може да се носи не само като бижу. През 2019 г. традиционна китайска булчинска рокля, създадена от дизайнерката Гуо Пей, е предложена на търг на Sotheby’s в Лондон.

Моделът съчетава елементи от сингапурската перанаканска култура с модерна естетика. В него са използвани около 30 различни вида шевове, които създават впечатляващ триизмерен ефект.

Най-ценната подробност обаче се крие в самата бродерия — тя е изработена ръчно с нишки от чисто злато. Очакваната стойност на ансамбъла е между 640 000 и 900 000 долара.

И ако тази цена изглежда впечатляваща, има още нещо: създаването на роклята е отнело на дизайнерката цели пет години.

11. Чанта Hermès от розово злато – 2 милиона долара

При Hermès високата цена на чантите не е новина. Но тази вече е в друга вселена. Моделът Kelly Rose Gold е изработен от розово злато, оформено така, че да наподобява крокодилска кожа, и е обсипан с диаманти.

Създадени са едва 12 такива чанти, което превръща аксесоара не просто в луксозна вещ, а в истинска колекционерска рядкост. Цената му достига около 2 милиона долара.

12. Златната риза – 250 000 долара

Когато ризата е от плат, цената ѝ обикновено зависи от марката. Тук обаче платът е... 22-каратово злато.

Златната риза тежи около 7 паунда, или приблизително 3,2 килограма, и изработването ѝ отнело повече от две седмици.

Тя е принадлежала на индийския инвеститор в злато Дата Фуге, известен с екстравагантния си начин на живот и любовта към благородния метал.

13. Канадската гигантска златна монета – почти 1 милион долара

Това не е монета, която човек прибира в портфейла си.

Канадската гигантска златна монета е изработена от 99,999% чисто злато. На едната ѝ страна е изобразена кралица Елизабет II, а на другата — кленови листа.

Монетата е дебела около 3 сантиметра, тежи приблизително 100 килограма, а диаметърът ѝ е около 53 сантиметра.

Първоначално е създадена като своеобразна реклама на канадските инвестиционни златни монети, но превръща самата себе си в световна сензация. Оценявана е на около 997 000 долара.

14. Коледна елха от злато – 4,2 милиона долара

Какво е Коледа без елха? В Япония явно отговорът може да бъде: коледна елха от 24-каратово злато.

През 2012 г. японският бижутер Ginza Tanaka и Walt Disney Japan създават златно коледно дърво с височина 2,4 метра.

Върху него са разположени 50 популярни Disney герои, изработени от около 40 килограма 24-каратово злато.

Обявената стойност достига 4,2 милиона долара. Любопитното е, че огромната цена не се дължи единствено на стойността на метала — значителна част идва от сложната изработка и дизайна.

15. Златно барбекю – 155 000 долара

Барбекюто по принцип е символ на непретенциозното лятно готвене. Но австралийският производител BeefEater решава да добави към него малко... 24-каратово злато.

Напълно позлатената скара е създадена за Sydney Home Show през 2007 г. и не е просто декоративна — тя е напълно функционална.

Цената ѝ е около 155 000 долара, а създателите ѝ я представят като първото в света изцяло златно работещо барбекю.

16. Вендинг машина, която продава злато

Обикновено от вендинг машината пада шоколад, напитка или пакетче снакс. Но специалните машини Gold to Go предлагат нещо далеч по-тежко — златни кюлчета.

Те са поставяни на различни летища, включително в Абу Даби, Бергамо, Москва и Франкфурт. Цената се актуализира спрямо текущата пазарна стойност на златото, а покупката може да бъде направена с карта.

Така че, ако самолетът закъснява, вместо кафе можете да си купите кюлче.

17. Яйце на Фаберже, намерено на битпазар

Това е история, която звучи като сценарий за филм.

Мъж от американския Среден запад купува малък предмет на гаражна разпродажба. Смята, че ако не се окаже ценен, поне може да го продаде за злато за около 500 долара.

Само че никой от търговците на скрап не проявява интерес.

Тогава собственикът започва да проучва предмета и забелязва името Vacheron Constantin, изписано върху миниатюрния часовник в яйцевидния обект.

Оказва се, че пред него стои изчезналото Трето императорско яйце, създадено от прочутия ювелир Петер Карл Фаберже за руското императорско семейство.

Тук златото се оказва най-малко интересната част от историята. Самият предмет е оценен на около 33 милиона долара.

Това е един от онези редки случаи, в които човек купува нещо за дребни пари и след това разбира, че буквално е намерил съкровище.

18 Биберон

Ако някой смята, че бебето има нужда само от обикновен биберон, Suommo очевидно има друго мнение.

Испанската луксозна марка създава Dodo Dummy — бебешки биберон, изработен от 18-каратово злато и украсен с диаманти. Компанията го представя като един от най-скъпите бебешки биберони в света, а актуалната цена на официалния ѝ сайт достига 100 000 евро.

Моделът се предлага в различни варианти, включително с жълто, бяло и розово злато. Има и една доста необичайна подробност: когато силиконовата част бъде отстранена, бижуто може да се превърне в висулка или аксесоар, който майката да носи.

19 Обувки от 24-каратово злато

Италианският дизайнер Алберто Морети създава обувки, покрити с 24-каратово злато — има дамски обувки на ток и мъжки мокасини. Те са разработени съвместно с марката HORO, а цените започват от около 2650 долара.

Това е добър материал за статията, защото е едновременно луксозно и леко абсурдно: злато, с което буквално стъпваш по улицата.

20 Молив с 24-каратово покритие

Кой казва, че моливът трябва да бъде просто дърво и графит?

Корейският дизайнер Daisung Kim създава молив с тънък слой 24-каратово злато. Цената му е сравнително скромна на фона на останалите предмети в списъка — около 20 долара.

Тук обаче има един леко болезнен детайл: стружките не са точно нещо, което бихте искали да изхвърлите.

Златото стига и до козметичната чантичка

Ако златната рокля и златният алкохол вече звучат достатъчно екстравагантно, благородният метал има още едно приложение — козметиката.

Злато се добавя в различни кремове, серуми, околоочни продукти и други продукти за грижа за кожата. То отдавна се използва като маркетингов символ на лукса и високия клас козметика.

Големи компании също се включват в тенденцията. L’Oréal Paris например представя серия продукти, свързани с 24-каратово злато, а в някои спа центрове се предлагат и т.нар. „златни терапии“ за лице.

Дали златото действително прави крема по-ефективен е друг въпрос. Ефикасността на подобни продукти е предмет на дискусии сред дерматолози и специалисти по козметика. Самото наличие на злато обаче със сигурност придава на продукта онзи вечен маркетингов ефект: усещането, че не просто се мажеш с крем, а си купуваш малко лукс в бурканче.