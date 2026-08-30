Лятото още държи фронта с до 35 градуса, но се задава рязък обрат

Лятото няма намерение да отстъпва лесно в последния ден на август. Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, а температурите ще достигнат между 30 и 35 градуса. На места сутринта още ще превалява, а следобед над Рило-Родопската област ще се развият гръмотевични облаци. Истинската промяна обаче идва в края на новата седмица, когато температурите ще тръгнат рязко надолу и ще се създадат условия за силни бури и градушки.

Сутрешните облаци бързо ще отстъпят

В началото на деня над централните райони облачността все още ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд. До обяд обаче те ще спрат, облаците ще се разкъсат и над по-голямата част от страната ще се покаже слънцето.

Следобед атмосферата ще остане по-нестабилна над Рило-Родопската област. Там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.

Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София - около 32 градуса.

В планините слънце, но и следобедни гръмотевици

В планините денят ще започне предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

Вятърът ще бъде слаб от север-североизток, а по най-високите върхове на Рила и Пирин - умерен от северозапад.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра - около 19 градуса.

Морето остава идеално за плаж

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево и ще продължи да предлага отлични условия за края на летния сезон.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 28 градуса.

Морската вода остава топла - между 24 и 26 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Новата седмица започва със слънце и жега

През първите дни на новата седмица времето ще остане предимно слънчево. Сутрин над източните райони ще се появява ниска слоеста облачност, но през деня тя ще се разсейва.

Следобед над планините отново ще се развива купеста облачност, а на отделни места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

Вятърът ще бъде слаб от изток и в много райони временно ще стихва. Максималните температури ще се повишат до между 31 и 36 градуса, така че началото на септември ще запази почти изцяло летния характер на времето.

В четвъртък идва големият обрат

Спокойното време няма да продължи през цялата седмица. В четвъртък и петък ще започне проникване на по-хладен въздух, първоначално със северозападен, а след това със северен вятър.

От запад на изток над страната ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. Очакват се валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.

Заедно с бурите ще дойде и чувствително понижение на температурите. В петък максималните стойности вече ще бъдат между 25 и 30 градуса - на места с около 10 градуса под нивата от началото на седмицата.

Събота връща слънцето

След бурния край на работната седмица времето отново ще се успокои. В събота ще се установи слънчево време, а вятърът ще се ориентира от североизток.

Температурите ще започнат да се възстановяват и ще бъдат с 2-3 градуса по-високи спрямо петък.