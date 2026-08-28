Жегата се връща, проф. Рачев обяви докога ще държи лятото

„Лятото си продължава с пълна сила.“ Това заяви климатологът проф. Георги Рачев пред бТВ и прогнозира нова порция горещини още от понеделник. Според него топлото време ще се задържи поне до 15 септември, а по Черноморието летният сезон ще продължи поне до първия учебен звънец. След краткото влияние на циклоните Стефан и Рафаела България отново остава под влияние на топъл въздух във височина.

Проф. Рачев определи предстоящия период като „късен вариант“ на лятото. „Лятото продължава с късния си вариант, което е просто прекрасно. Слънцето няма да бъде така хапливо, както през юли месец“, каза той. По думите му времето ще остане меко, хубаво и топло, без характерната за най-горещата част от сезона острота.

В Пловдив летните температури ще продължат да доминират, а в София времето ще носи усещане едновременно за късно лято и ранна есен. Възможни са слаби превалявания, но след сряда температурите отново могат да достигнат около 30 градуса.

Климатологът обърна внимание и на критично ниското ниво на Дунав. В басейна на реката почти няма валежи и според него евентуално повишение в българския участък може да се очаква около 8-10 септември, ако прогнозите за дъждове се реализират. Дотогава застоят би бил добър вариант, стига нивото на реката да не продължи да спада.

Проф. Рачев коментира и трагедията в Непал. Той призна, че дори като специалист не е очаквал природно бедствие с подобен мащаб. По думите му вода е проникнала до основата на огромен леден блок и в един момент е предизвикала откъсването му. „Говорим за един километър фронт, който е тръгнал надолу“, обясни климатологът.

Проф. Рачев предупреди, че районът остава изключително опасен и съществува риск от вторични срутвания. „Продължава да има висока опасност от такива вторични трусове. Хората трябва да бягат оттам“, заяви той.