Жегата се връща, проф. Рачев обяви докога ще държи лятото
След краткото захлаждане температурите отново тръгват нагоре, в София ще стигат около 30 градуса
Следете всички новини, анализи и коментари за Лятно Време. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
След краткото захлаждане температурите отново тръгват нагоре, в София ще стигат около 30 градуса
В четвъртък картинката се променя
Това съобщиха от Българския институт по метрология
Вечеряйте рано, сутрин закусвате и правете упражнения
Правим го за последен път
София. В събота срещу неделя страната ни ще премине към лятното часово време. Точно в 03 часа през нощта на 30 март трябва да преместим часовниците си...