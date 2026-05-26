Лято на макс, после студен шамар

Днес времето ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността.

На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще е топло с максимални температури между 26° и 32°, съобщава bTV. Максимални температури в най-големите градове:

София – 27°

Пловдив – 28°

Варна – 26°

Бургас – 26°

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра - около 11°. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°.

Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки.

В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над Източна България и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 25° и 30°.

