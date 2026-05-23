Ад над Варна! Природата отново показа зловещото си лице

Природата отново показа зловещото си лице на североизток. Черни облаци затиснаха небето, а мощна гръмотевична буря се образува светкавично на север и запад от Варна. Ситуацията бързо ескалира, като най-критично е положението в района на Аксаково, където проливните дъждове заплашват да превърнат улиците в опасни реки.

Синоптиците от „Метео Балканс“ излязоха с извънредно предупреждение за опасно време. Според тяхната прогноза в района на Аксаково са напълно възможни дори сериозни локални наводнения.

Аксаково в окото на бурята

Атмосферното напрежение над региона продължава да расте, а интензивните валежи са придружени от силни гръмотевични десетки. Локалните географски особености около Аксаково създават сериозен риск от бързо спускане на огромни маси вода към по-ниските части.

Градските власти и спасителните служби са в пълна готовност. Жителите и гостите на региона се призовават да бъдат изключително внимателни. Основните препоръки в този критичен момент са да се избягва преминаването през ниски участъци и подлези. Шофьорите да отбият автомобилите си на безопасни места при нулева видимост и да не се предприемат рискови пътувания в посока запад и север от Варна

Варна под обсада

В самата морска столица ситуацията се следи минута по минута. Тъй като буреносната клетка се развива в непосредствена близост, периферните валежи и силният вятър вече започват да се усещат и в градските райони. Опитът от минали години показва, че подобни локални и интензивни бури могат бързо да претоварят градската канализация.

Очаква се буреносният фронт да запази силата си през следващите часове, преди да започне постепенно да затихва или да се изтегля навътре в акваторията на Черно море.

