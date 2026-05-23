Апокалипсис в Севлиево! Десетки къщи са под водата, издирват 55-годишен мъж (обновена)

Придошлите и яростни води на река Видима нанесоха тежък удар по водната инфраструктура в региона, оставяйки град Севлиево и още пет близки села напълно без вода. Стихията е била толкова мощна, че буквално е скъсала довеждащия водопровод и е отнесла със себе си 87 метра тръби, които в момента изцяло липсват. Освен общинския център, без водоподаване до пълното отстраняване на тежката авария от екипите на ВиК остават селата Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево. Местната общинска администрация обяви извънредни мерки в официалната си фейсбук страница за овладяване на кризата.

Усложнената ситуация след опустошителните проливни дъждове и наводнения в Севлиево взе застрашителни размери. Полицията и спасителните служби започнаха мащабна акция по издирването на 55-годишен мъж, чиито следи се губят в разгара на водната стихия. От полицията съобщиха, че за последно човекът е бил забелязан малко след десет часа сутринта в местността Чакала, която се превърна в една от най-критичните точки по време на бедствието. По случая вече се извършват интензивни оперативно-издирвателни мероприятия и спешни процесуално-следствени действия.

В спасителната операция освен официалните органи на реда веднага са се включили и десетки местни доброволци. Органите на реда изрично уточняват, че издирвателните действия се провеждат при изключително усложнена метеорологична обстановка. Условията в района на търсенето са силно затруднени вследствие на падналите обилни валежи, калните маси и високите нива на придошлите води, което застрашава живота на самите спасителни екипи.

Спешна организация за доставка на вода и водоноски

Община Севлиево реагира незабавно и организира осигуряването на бутилирана вода за питейни нужди за засегнатото население. Гражданите могат да се снабдят с необходимите количества от склада на Българския червен кръст на улица Свети княз Борис 7 до обяд. В допълнение към това, след 14:00 часа на 24 май, неделя, в Социалния патронаж ще пристигне и допълнителна бутилирана вода, осигурена директно от държавния резерв.

За битови нужди на различни ключови точки в града вече са разположени водоноски. Жителите могат да открият такива в жилищен комплекс Митко Палаузов до магазин 2+2, на паркинга на парк Казармите, на дигата при бента на река Росица, както и на кръстовището на улиците Воденичарска и Гочо Москов. Водоноски има още в жилищен комплекс Атанас Москов до Супермаркета и на улица Васил Левски в непосредствена близост до Дом на културата Мара Белчева. Местната власт уверява, че специализирани водоноски ще бъдат изпратени и в петте засегнати от аварията села.

Десетки наводнени къщи, евакуация и опис на щетите

По предварителна информация ситуацията в региона е усложнена, като над 50 къщи са наводнени от приливната вълна. Три специализирани екипа с помпи вече работят на терен и денонощно отводняват засегнатите частни имоти. Сериозно пострадала е и Индустриалната зона на града, където се отводняват местните предприятия, след като по-рано през деня се наложи спешна евакуация на техния персонал. Две комисии, съставени от представители на Агенцията за социално подпомагане и Община Севлиево, започват подробен опис на щетите след 10:00 часа утре.

Добрата новина в бедствената ситуация е, че електрозахранването в пострадалите села вече е напълно възстановено. Въпреки това дежурните екипи остават под тревога и ще следят нивата на реките през цялата нощ заради прогнозите за нови очаквани валежи в района. Общината отправи официален призив за подкрепа и обяви, че всеки, който има желание да се присъедини към екипа от доброволци за отстраняване на щетите или самият той има спешна нужда от помощ, може да подаде сигнал на дежурния телефонен номер 0675396112.

