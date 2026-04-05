Брутални наводнения! Срутиха огромни сгради (ВИДЕО)

Дагестан и Чечня са най-тежко засегнати от природното бедствие в Северен Кавказ

05 апр 26 | 17:14
Мира Иванова

Силните дъждове предизвикаха нова вълна от наводнения в Дагестан. В Махачкала са наводнени участъци от градските улици и района около подстанция "Приморская". Както съобщава "Кавказски възел", в 12 общини в Дагестан е обявено извънредно положение поради наводненията. Според Министерството на извънредните ситуации към 4 април над 1000 жилищни сгради и 1100 градински парцела остават наводнени.

В Махачкала жилищен небостъргач първо се наклони, а след това се срути. Възможно е все още да има хора, заклещени вътре. Жителите на съседните сгради се евакуират спешно. В целия Дагестан е обявено извънредно положение. Една от основните причини за тези опустошителни последствия е широко разпространената корупция в Дагестан. Длъжностни лица са присвоили милиарди, предназначени за изграждане на дренажни системи.

В Дагестан наводненията са нанесли щети на жилищни сгради, уреди, мебели и автомобили. Жителите на Махачкала се оплакват от проблеми с електро- и водоснабдяването, достъпа до транспорт и липсата на връзка със службите за спешна помощ.

Дагестан и Чечня са най-тежко засегнати от природното бедствие в Северен Кавказ, според доклада на "Кавказски възел". Нови проливни дъждове са причинили повторно наводняване на улиците в Махачкала и няколко района на Дагестан, съобщи днес ТАСС, цитирайки своя кореспондент.


