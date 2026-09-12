Брутални наводнения! Срутиха огромни сгради (ВИДЕО)
Дагестан и Чечня са най-тежко засегнати от природното бедствие в Северен Кавказ
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Дагестан и Чечня са най-тежко засегнати от природното бедствие в Северен Кавказ
Нападателите са избягали с лек автомобил
Има неглижиране от страна на руските служби от това, което идва от Изтока
Събитията в Махачкала са инспирирани и от социалните медии, смята руският президент
Антисемитска тълпа щурмува снощи летището в Махачкала, Дагестан
Полицейски сили в руската република Дагестан стреляли предупредително във въздуха
Взрив е избухнал близо до пост на пътната полиция в руската република Дагестан. Това предаде Интерфакс. И уточни, че четирима души са загинали, сред к...
Стрелба в забележителност в Дагестан. Мъж е открил огън по група туристи. Един от тях е загинал, а други 11 са ранени, от които четирима са в тежко съ...
Москва. Трима членове на руските сили за сигурност и четирима въоръжени мъже са загинали при престрелка в сряда в Дагестан по време на акция срещу и...
Махачкала. Властите в Дагестан са наредили анализ на химна на другия южен руски район Краснодар заради съмнения за екстремизъм, съобщи РИА Новости. За...
Властите погребват убитите в безименни гробища
Москва. В руския град Волгоград и областта е обявена повишена терористична опасност за период от 15 дни, съобщи БНТ. Мярката се наложи след самоубийст...