Нов голям атентат в Русия! Атакуваха църква и синагога

Въоръжени нападнаха православна църква и синагога в Дагестан в руския Северен Кавказ, съобщи ТАСС.

Инцидентът е станал в Дербент. При обстрела срещу храмовете е загинал полицейски служител, а друг е ранен.

Според местни медии в атакуваните сгради са се барикадирали хора. Започнала е мащабна полицейска операция, а най-малко двама от нападателите са ликвидирани.

В същото време стрелба е открита и в столицата на Дагестан - Махачкала.

През октомври миналата година имаше сериозни размирици в Дагестан. 60 души бяха арестувани, след като стотици се събраха на пропалестински протест и вилняха на летището в Махачкала.

Русия проведе „контратерористична операция“ в столицата на Дагестан преди месеци след масовата стрелба в концертната зала в Москва на 22 март. Това беше най-смъртоносната атака в страната в последните 20 години с най-малко 144 убити.

Unknown assailants have attacked an Orthodox church and a synagogue in Derbent (Dagestan). It's the only synagogue in the city. Both were apparently set on fire.



There was also a shooting in Makhachkala targeting policemen at the same time -- unclear if they are related. pic.twitter.com/m569l9mDt5