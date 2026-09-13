Кметът на Кърджали почисти Мемориалната плоча на мястото на синагогата
Езикът на омразата няма място в нашето общество, написа проф. Александър Оскар
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Езикът на омразата няма място в нашето общество, написа проф. Александър Оскар
Нападателите са избягали с лек автомобил
Президентът запали първата свещ от ритуалния свещник и произнесе реч
Присъстващите отдадоха минута мълчание в памет на жертвите в Израел
Събитието е отклик на еврейската общност в България и всички приятели на Израел
Посланикът на Израел посети реставрираната синагога във Видин
Паднала е трибуна със седящи места
Холокостът е най-тежкият урок по история, заяви външният министър Захариева
Събитието е в главната Синагога в София
При нападението са загинали най-малко двама души
Два стила се преплитат в сградата на виенския архитект Фридрих Грюнангер
Заподозреният за стрелбата е задържан. Той е на 19 години и е бял жител на Сан Диего
Младен Маринов уведоми представители на общността, че самоличността на човека, счупил прозорец на Синагогата в София, е установена, той е арестуван и...
Столични полицаи задържаха 35-годишен мъж, заподозрян в увреждането на обществена сграда в центъра на София, съобщиха от МВР.
Любовта към отечеството не означава омраза към другия, заяви президентът в Централната софийска синагога
Мъжът, който бе застрелян в главата пред синагога в Копенхаген, е евреин. Той бе убит при втората атака в града, съобщава АФП. Младежът е охранявал с...
Най-тежкият и най-жестокият терористичен акт, при който в синагога в Йерусалим във вторник бяха убити по най-жесток начин с ножове и брадви четирима м...
Млад ортодоксален евреин гледа през пробойната от куршум при нападението срещу синагогата в Йерусалим във вторник
Вашингтон. Американският държавен секретар Джон Кери окачестви атаката в ерусалимска синагога , при която загинаха четирима, а осем са ранени, като "а...
Ерусалим. Четирима души са убити при въоръжено нападение в синагога в Ерусалим, съобщи BBC. Осем човека са били ранени, след като двама души са нахлул...