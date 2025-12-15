Адско бедствие в Мароко. Много загинали /ВИДЕО/

Адско бедствие застигна Мароко. Кралството бе ударено от невиждан потоп. Двадесет и един души загинаха в неделя в Сафи, на атлантическото крайбрежие на Мароко, поради внезапни наводнения, вследствие обилни валежи, които потопиха под вода домове и предприятия.

Condolences to the families of the victims of #Safi floods #Morocco #Maroc

We belong to #God and to Him we return 🤲



Tribute to #Moroccan Civilian Protection rescue teams, who have been engaged in rescue operations for several hours #Maroc #Flood #Inondations pic.twitter.com/ueDYmcENw5 — ۞ Kingdom of Morocco Armies-جيوش المملكة المغربية (@KOMARMIES) December 15, 2025

Провинция Сафи, разположена на около 300 километра южно от Рабат, беше засегната от много силни гръмотевични бури, които предизвикаха проливни валежи в рамките на един час, съобщиха местните власти.

В предишно изявление те съобщиха за 32 ранени, които са били откарани в болницата на пристанищния град. Повечето от тях са били освободени след като са получили необходимите грижи и лечение.

В Мароко есента обикновено е преходен период между лятото и зимата, характеризиращ се с постепенно понижаване на температурите. Изменението на климата обаче сега ограничава това понижение, като същевременно поддържа високо ниво на водни пари, останали от лятото. Тази комбинация увеличава риска от интензивни валежи, според експерти.

"Exceptional #Floods" in #Morocco Result in 7 Dead & 20 Injured pic.twitter.com/lAya4mMfTc

🔸Local authorities in the Asfi province announced on Sunday evening a toll of 7 deaths & injuries to 20 other people, due to exceptional flood flows resulting from heavy thunderstorms that… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 14, 2025

Най-малко 70 домове и предприятия в медината (стария град) на Сафи са били наводнени, 10 превозни средства са били отнесени, а участък от пътя е бил повреден, което е довело до прекъсване на движението по няколко пътя в града.

До вечерта нивото на водата се отдръпна, оставяйки след себе си ужас от кал и преобърнати автомобили. Очевидци наблюдаваха намесата на помощните сили и частите на Гражданската защита, чиято техника се занимаваше с разчистване на териториите все още под вода.

Продължават усилията за издирване на евентуални жертви, а властите се опитват да „осигурят засегнатите райони“ и да „осигурят необходимата подкрепа и помощ на населението, засегнато от тази извънредна ситуация“, заявиха представители на Сафи.

Главната дирекция по метеорология обяви в събота снеговалежи на височина над 1700 метра, както и обилни дъждове в няколко провинции на кралството през уикенда. Обилни валежи (40-60 мм), на места придружени с гръмотевици, са обявени за вторник в цялата страна.

