Обявиха най-чистия град на света

Краков е обявен за най-чистия град в света, което го прави най-удобен за пътуване.

Това пише в проучване на Radical Storage, компания, която предоставя услуги за сигурно съхранение на багаж.

Уточнява се, че 98,5% от туристическите отзиви за чистотата в този полски град са положителни.

Второто място в класацията зае Шарджа (ОАЕ) с 98% от положителните коментари. Град-държавата Сингапур затваря първите три места - 97,9%.

В топ 10 са още Варшава (Полша), Доха (Катар), Рияд (Саудитска Арабия), Прага (Чехия), Маскат (Оман), Дубай (ОАЕ), Фукуока (Япония).

