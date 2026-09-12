Обявиха най-чистия град на света
В Европа е
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В Европа е
Причината е много силен дъжд
Най-древният град на Стария континент влиза в бъдещия културен маршрут "Европейски път на солното наследство"
Новината този туристически сезон е, че германските туристи се завръщат по българското Черноморие
Краков, който има около 800 000 жители, е приел 9,4 милиона туристи през 2023 г.
В България към днешна дата Wizz Air е водещата авиокомпания с 8 базирани самолета и 43 маршрута от три български летища – София, Варна и Бургас...
Краков. „Няма бутон в Брюксел, с натискането на който да се намери изход от финансовата и икономическата криза, навсякъде са необходими реформи". Тов...
Страните от Източното партньорство на ЕС имат нужда от дългосрочна европейска перспектива, каза президентът