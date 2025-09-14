Инцидент на европейско летище! Самолет излезе от пистата

Нова въздушна драма в Полша.
Този път не е свързана с руски дронове, а със самолет, който не успя да кацне на пистата в Краков.
Това е второто по големина летище в Полща.
Самолетът с бил пълен с туристи от Анталия.
Полетът е чартърен на "Ентър Еър",
Плъзнал се е извън пистата и е заседнал в тревна площ, предаде ДПА.
Според изявление на фирмата във "Фейсбук", че самолетът е излязъл от пистата при приземяване заради много тежки метеорологични условия (проливен дъжд)", посочва агенцията.
Близо 190-те пътници на борда са успели да напуснат самолета, обяви говорител на летищната управа, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.
Според първоначалната информация няма тежко ранени.
За няколко часа летището е било затворено, допълва агенцията.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com