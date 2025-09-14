Инцидент на европейско летище! Самолет излезе от пистата

Нова въздушна драма в Полша.

Този път не е свързана с руски дронове, а със самолет, който не успя да кацне на пистата в Краков.

Това е второто по големина летище в Полща.

Самолетът с бил пълен с туристи от Анталия.

Полетът е чартърен на "Ентър Еър",

Плъзнал се е извън пистата и е заседнал в тревна площ, предаде ДПА.

Според изявление на фирмата във "Фейсбук", че самолетът е излязъл от пистата при приземяване заради много тежки метеорологични условия (проливен дъжд)", посочва агенцията.

Близо 190-те пътници на борда са успели да напуснат самолета, обяви говорител на летищната управа, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

Според първоначалната информация няма тежко ранени.

За няколко часа летището е било затворено, допълва агенцията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com