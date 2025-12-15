Площад „Свети Петър“ грейна

Ватиканът откри своята Коледна сцена с Рождеството и запали светлините на 25-метровата коледна елха на площад „Свети Петър“, съобщава Асошиейтед прес.

Церемонията беше придружена от изпълнения на оркестър, хор и танцьори, облечени в традиционни костюми от автономната провинция Южен Тирол в Италия, където преобладава немскоговорящото население и която граничи с Австрия. Сцената с Рождеството е проектирана от епархията Ночера Инфериоре-Сарно в южната провинция Кампания и включва архитектурни елементи, характерни за региона. Заместник-губернаторът на Южен Тирол, Розмари Памер, отбеляза, че в провинцията живеят в разбирателство три езикови групи – италианци, германци и ладинци, и подчерта, че това е истински дар и голямо щастие.

Откриването на сцената и запалването на елхата са част от събитията за коледния сезон, който включва Коледна вечерна меса и традиционното обръщение „Към града и към света“ (Urbi et Orbi) на папата.

Празничният сезон ще завърши Юбилейната година, открита от покойния папа Франциск. Папа Лъв XIV не присъства на вечерното откриване на елхата и сцената, но по-рано през деня осъди антисемитското насилие в Сидни, Австралия, при нападение по време на Ханука, по време на среща с дарителите на коледните украси на Ватикана, съобщи БТА

