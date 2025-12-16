Площад „Свети Петър“ грейна
Светлини, хор и танци в сърцето на Рим
Желязков беше на аудиенция при папата на 23 май
Очаква се в кулоарите на интронизацията да бъдат проведени срещи между лидерите
Вицепремиерите Гроздан караджов и Атанас Зафиров също ще присъстват на церемонията
Руската православна църква трябва да спре да се държи като "клисар" на Кремъл"
С него посети Дженацано, малко градче с малко над 5000 жители
Анализатори насочват вниманието си върху избора на неговото папско име
Поздравите заваляха веднага след като стана ясно кой е новият понтифик
Тя пожелава на папа Лъв ХІV дълги години да се радва на добро здраве и умело да направлява своето го...
Аз съм от ордена на св. Августин, който е казал "с вас съм християнин, а за вас съм епископ", каза в...
Първият азиатски папа, първият чернокож папа от векове или папа, който ще се придържа към принципа н...
Снощи черен дим се издигна от специално монтирания комин
Във Ватикана се провежда конклавът за избор на нов понтифик
Конклавът заседава в Сикстинската капела във Ватикана, построена между 1477 г. и 1480 г.
Право на глас имат 135 кардинали
Голям фаворит за Светия престол е кардинал Пиетро Паролин
Егоизмът е скандален, заяви папа Франциск пред 40 000 в Брюксел
Като един истински психолог понтифът дава своите съвети