Три квартала в София стават златни. Луда надпревара

Имотният пазар в София навлиза в поредната си фаза на пренареждане

Докато традиционните „горещи точки“ като Манастирски ливади вече са достигнали пределите на презастрояване, три други квартала изплуват като новите златни територии на столицата — Кръстова вада, Банишора и Хладилника.

Те водят по сделки, по интерес от купувачи и по динамика на новото строителство, а според класацията на Forbes именно Банишора и Кръстова вада са сред районите с най-много продажби през последното тримесечие.

Кръстова вада – южната перла с цени около 2000 евро/кв.м

Кръстова вада продължава да бъде един от най-бързо растящите квартали в София. Средните цени на имотите достигат около 2000 евро/кв.м, като в някои нови комплекси преминават и над тази граница.

Търсенето идва основно от млади семейства, ИТ специалисти и хора, които искат близост до метрото, мол „Парадайс“ и бърз достъп до бул. „Черни връх“.

Инфраструктурата се променя буквално пред очите на купувачите — нови улици, разширения, подземни паркинги и модерни жилищни комплекси с високи стандарти. Районът вече се възприема като естествено продължение на Лозенец, но с повече ново строителство и по-достъпни цени.

Банишора – централният фаворит с цена 1968 евро/кв.м

Банишора е голямата изненада в класацията на Forbes. Кварталът заема първо място по брой сделки през последното тримесечие, а средната цена достига 1968 евро/кв.м.

Причината е комбинацията от централна локация, метро, бърз достъп до бул. „Мария Луиза“ и появата на нови жилищни проекти, които променят облика на района.

Купувачите са разнообразни — от инвеститори, които търсят имоти за отдаване под наем, до млади професионалисти, които искат централност без цените на Докторски паметник или Лозенец.

Инфраструктурните подобрения включват обновени тротоари, нови трамвайни трасета и модерни жилищни сгради, които постепенно изместват стария индустриален характер на района.

Хладилника – бизнес зоната, която се превърна в жилищен магнит

Хладилника е другият квартал, който се превръща в златна точка на картата на София. Цените там се движат около 1900–2100 евро/кв.м, като новите проекти често се продават още преди завършване.

Районът е уникален с това, че съчетава бизнес сгради, болници, мол, метро и близост до Витоша. Това привлича купувачи от високия сегмент — лекари, мениджъри, служители в международни компании, както и семейства, които търсят престижна локация с удобства на пешеходно разстояние.

Инфраструктурата се развива с бързи темпове — нови офис центрове, модерни жилищни комплекси, разширени улици и подобрена транспортна свързаност.

Защо точно тези три квартала стават „златни“

Общото между Кръстова вада, Банишора и Хладилника е комбинацията от три фактора:

ново строителство, метро и висока ликвидност.

Те предлагат нещо, което липсва в много други части на София — модерни жилища, добра инфраструктура и възможност за бърза препродажба или отдаване под наем.

Според Forbes, именно кварталите с най-много нови обекти и най-голям интерес от купувачи движат пазара в момента, а Кръстова вада и Банишора са сред лидерите по сделки.

Пазарът през 2026 г. – посоката е ясна

Тенденцията е категорична: купувачите търсят качество, инфраструктура и удобство.

Кръстова вада, Банишора и Хладилника вече са не просто квартали — те са инвестиционни зони, които определят новите стандарти на живот в София.

И ако темповете на развитие се запазят, тези три района ще останат „златни“ още дълго.

