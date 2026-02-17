Нийл Буш: Има данни за наличие на ценни находища на редкоземни елементи в България

Нийл Буш идва на посещение в България. Той е тук по покана на енергийния експерт Христо Ковачки. Повод за визитата му е разширяването на сътрудничеството между България и САЩ в добива на редки метали и елементи.

„Има данни от предишни геоложки проучвания за наличие на ценни находища на редкоземни елементи в различни части на България. Ако тези ресурси се разработят – с инвестиции, време и експертиза – България може да се превърне в централен хъб за преработка и доставка на редкоземни материали в Европа“, коментира Нийл Буш. Той подчерта, че г-н Ковачки има знанията и опита, за да бъде двигател на този процес.

„В България има големи залежи от въглища, които освен за енергетика, биха могли да бъдат използвани и като източник на редки метали и елементи. Страната вече направи сигурни крачки в посока развитие на добива на такива елементи, като подписа меморандум за сътрудничеството с Университета на Северна Дакота. Ако всички обединим усилия и направим пробив в тази индустрия, това ще даде уникален шанс на страната ни да се превърне в лидер в Европа. Добивът на редкоземните елементи ще даде възможност и на над 100 000 души в миннодобивните региони в България да запазят работните си места и да процъфтяват икономически“, допълни Христо Ковачки.

Редкоземните елементи са незаменими суровини в много индустрии: електрическите превозни средства, вятърните турбини, самолетостроенето, военните системи. Бурното развитие на зелената икономика предопределя нарастващото търсене на редки метали и елементи в световен мащаб.

В момента предлагането им остава ограничено, като Китай произвежда 90% от световните редки метали и елементи. Въпреки че разполага с едва от около 60% от резервите, контролира преработката им.

„След началото на търговската война нещата се промениха и Китай все по-често използва тези ресурси като инструмент за влияние. Ето защо САЩ и Европа трябва да търсят алтернативи източници за добив и доставка на тези елементи“, заяви Буш. Той допълни, че преди дни в САЩ е емитиран първият в света токен за редки метали и елементи. Този важен етап представлява значителен напредък в дигитализацията на реални активи (RWA) в сектора на критичните минерали.

Той позволява проследяване на материалите от мината до пазара. Платформата включва и автоматизирани функции за съответствие, свързани с отбранителните и регулираните пазари, включително валидиране на произхода на материалите спрямо ограничени юрисдикции, скрининг за санкции, проверка на инвеститорите и др.

Токенът за редки метали и елементи ще улесни и ще направи по-прозрачна веригата на доставки на тези суровини.

Визитка: Нийл Буш е американски бизнесмен, филантроп и общественик, син на 41-вия президент на САЩ-Джордж Хърбърт Уокър Буш и брат на 43-тия президент-Джордж У. Буш. Основател и председател на Фондация „Джордж Х.У. Буш“ за ангажирано гражданство, която работи в сферата на образованието, международното партньорство и устойчивото развитие. Нийл Буш е активен участник в глобални форуми, застъпник за нови технологии и иновации в ресурсната индустрия и инициатор на публично-частни проекти в ключови сектори на новата икономика.

