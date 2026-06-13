Един метал полудя. Разбърка целия свят
България може на излезе на новата "магнитна" карта, ако стане регионален център за преработка
Следете всички новини, анализи и коментари за редкоземни елементи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
България може на излезе на новата "магнитна" карта, ако стане регионален център за преработка
Това откритие би могло да направи минното дело по-евтино и по-малко вредно за околната среда
Специалната стойност на откритото се определя от минералния му състав
Гадолиний е ключов за образната диагностика в медицината
Страната вече направи сигурни крачки в посока развитие на добива на такива елементи
Цената му стига до 50 000 долара за грам
Той се превръща в новия петрол на електрическата ера
Съвместен екип ще работи по газ, ПАВЕЦ и редкоземни елементи
Той прави всяко сияние на екрана и LED лампата
Западът затяга редиците срещу доминацията на Пекин
Тербият поскъпна 149%, цената му продължава да расте
Пекин защити износа си на стратегически метали, посочвайки „военни рискове“ като основен мотив
Държавата залага на технологии, сигурни доставки и работни места
Открити са и залежи на други ценни ресурси
Страната ни остава ключов фактор за енергийната сигурност на Балканите, казва Жечо Станков
Днес съществуват реални основания залежите на редкоземни елементи да се разработят
Украйна никога няма да стане цлен на нато, категоричен е американският президент
Сътрудничеството може да бъде допълнително обсъдено на следващия кръг руско-американски преговори
Но Русия също трябва да има интерес, предупреди той