Казахстан обяви мащабни открития на находища на природни ресурси.

Това включва 38 нови находища, включително златна мина с приблизително 19 тона и значителни запаси от редкоземни метали. Това съобщава Daily Galaxy, позовавайки се на данни от геоложки проучвания, публикувани в списание Minerals.

Едно от ключовите открития е находище на редкоземни елементи в геоложката зона Жана-Казахстан в района Куйриктикол на Карагандинска област. Това е на около 420 км от столицата Астана.

Министерството на промишлеността и строителството на Казахстан изчислява, че то съдържа

над 20 милиона тона руда, богата на неодим, церий, лантан и итрий –

елементи, които са от решаващо значение за електрическите превозни средства, вятърните турбини, електрониката и отбранителните технологии. Средното съдържание на редкоземни елементи е около 700 грама на тон.

Ако резервите бъдат потвърдени, Казахстан би могъл да се превърне в световен лидер по мащаб на тези ресурси - веднага след Китай и Бразилия. Това е въпреки факта, че страната преди това не е била включена в списъка на ключовите доставчици на тези ресурси.

Изследователите вече тестват

методи за добив, адаптирани към местната геология.

През 2025 г. например в находището Кундибай те са изследвали технологията за излужване на глини със сярна киселина, която позволява по-екологична обработка при ниски температури.

Констатациите са част от национална кампания за геоложко картографиране на повече от

2,2 милиона квадратни километра от територията на страната.

Проектът комбинира традиционни полеви методи със сателитни данни и геофизични модели за по-точно идентифициране на обещаващи райони.

От 2018 до 2024 г. в проучване са инвестирани 424 милиарда тенге (940 милиона долара), като за 2025 г. са отпуснати още 106 милиарда тенге (240 милиона долара). В сътрудничество с Геоложката служба на Финландия Казахстан активно дигитализира геоложки данни, за да ускори анализа и да избегне ненужни разходи.

За да избегне да бъде единствен доставчик на суровини, казахстанското правителство се стреми да създаде

съвместни предприятия с Италия, Южна Корея и Китай.

Приоритетът е развитието на съвременни технологии за добив и местни преработвателни мощности. Очаква се първите договори за доставка на суровини да помогнат за набирането на средства за стартиране на производството на редкоземни метали, едно от най-скъпите и сложни звена на този пазар.

