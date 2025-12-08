Знаков политик - става страшно за хората, ако кабинетът падне!

Чакайте, чакайте… Нека ви кажа нещо, което и управляващи, и опозиция свенливо премълчават. Ще ви кажа точно какво ще се случи — не „вероятно“, не „много вероятно“, а със 100% сигурност.

От момента, в който бъде подадена оставката на кабинета (или бъде обявена пътна карта към нови избори), от секундата, в която това се съобщи публично, всички оставате сами срещу спекулата. Няма да има институции, които ефективно да работят. От големите вериги до най-малките квартални магазини — всички ще започнат да вдигат цени. Ще тръгне такава спекула, че свят ще ви се завие, и ще боли. Много.

Това предупреждение отправи в социалната мрежа бившият СДС-лидер Борис Марков. "Не казвам, че сегашните управляващи ще се справят със спекулата. Казвам, че при избори никой няма да може да я спре с абсолютна сигурност", обяснява той. И още:

"Тезата на Божанов, Мирчев и други, че КЗК, КЗП и подобни органи щели да продължат да работят нормално, е толкова наивна, че не заслужава коментар. Нищо няма да работи, а те единствено демонстрират аматьорските си познания за това как работи реално държавата. Никой няма да си мръдне пръста. Оставате сами — всеки поотделно — срещу спекулата. 1. Няма политическа партия в България, която в предизборна обстановка да тръгне да глобява бизнеса за спекула. Нито една.

2. Всяка глоба ще бъде представена като „репресия над бизнеса в тежък период“. Партиите ще си „парцелират“ фирми, ще ги „пазят“ срещу дарения и бонуси. Всички — без изключение.

3. Спекулата ще отприщи инфлацията. Не „може би“, не „вероятно“, а на 100%. Държавата ще изпусне контрола и всички ще обеднеят — много. 4.Ако някой ви каже друго — лъже. Затова ви карат да бутнете кабинета.

5.Най-пострадали ще са:

• „Поколението Z“ — защото трудовият пазар ще се затвори за младите за поне 10 години.

• ПП–ДБ — защото, водени от его, ще бутнат не само кабинета, а и държавата към пропаст.

• Обикновените работещи хора — които ще получат още много, много сметки за плащане.

Не харесвам Радев — нито мисленето му, нито личността му, нито обкръжението му. Нищо. Но ако той управляваше в момента, пак щях да ви кажа същото: не го бутайте точно сега.

Да свалиш правителството в този момент е его, а резултатът ще е 10-годишна криза. Единствено Божанов и Крушари допускам, че може и да не го разбират — толкова са по повърхността на проблемите, че са по скоро шамандури отколкото лидери. Всички останали го знаят много добре.

Истинската дилема: Да си начешете егото на площада и да плащате 10 години, или да изчакате да мине моментът с еврото. Поколението Z няма представа какво е инфлация и колко жестоко може да зароби. Политиците, които ги използват, знаят. Но не им пука — вижте т. 4.

Е, вече знаете какво предстои. Оставям този текст и няма да го трия — да ме дразните, ако сбъркам. Макар че всеки път ми казвате „ще си говорим след изборите“, и след това никой не идва да си говорим.

