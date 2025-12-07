Румен Христов разкри тайния план на Радев

Някак си даже е невъзпитано да искаш оставката на лидера на партия. Улицата не може да иска оставка на политически лидери. Това заяви лидерът на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ Румен Христов. Той коментира протестите приемането на бюджета.

"Би следвало да се преориентират към институция, към правителство, както сега се внася вот на недоверие", допълни той в интервю за Нова тв.

"Всъщност, сега за пръв път протестират, така да се каже, срещу мен. Винаги аз съм протестирал срещу други. Не се чувствам комфортно - факт. Но такава е ситуацията. Ние отидохме на 7-8 поредни избора за едно кратко време и въпросът е, ако отидем сега на избори каква е алтернативата. Алтернатива винаги има, въпросът е каква е тя. Дали г-н Радев е алтернативата предвид на това, че той е управлявал 10 години. Има 7-8 кабинета негови, управлява две години и половина последните 4-5 години. Ролята на президента е да бъде обединител, аз виждам в лицето на Радев разединител", обясни Христов.

Според него президентът Румен Радев бърза да слезе на политическата сцена и да вземе цялата власт. На страната е нужно редовно правителство в първите месеци след влизане в Еврозоната.

"Протести може да има, но нека има едно взаимно уважение. Никак не е добре да се стига до кръв. Това не е начинът за разрешаване на обществено-политически противоречия. Има форма, приета в демократичния свят. Гласува се и който получи повече гласове - има право да състави правителство", каза Христов.

"Ние като наследници на Бай Ганьо винаги се опитваме по някакъв начин да хитруваме, но в задачата на партиите, които участват в парламентарните избори, е да си осигурят застъпници. Защото когато има във всяка секция застъпник на отделните формации, поне 2-3 по-големи формации могат да си позволят това нещо, много трудно комисията може да се наговори и да напише повече на тези, които броят. В този смисъл трябва да бъдем активни граждански по време на изборите", посочи той.

"Ние ще направим всичко възможно мнозинството, което е от 135 души, да устоим на вота, да приемем бюджета. Защото е по-добре, не че не е възможно да се управлява с 1/12 част от тазгодишния бюджет, но е по-добре да има един редовен бюджет", каза Христов.

