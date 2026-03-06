Костадин Костадинов пред СТАНДАРТ: “Възраждане” е най-влиятелната партия на Балканите в международен план

. Еврозоната доведе до инфлация и по-скъпи кредити

. Соросоидните организации у нас са заплаха за националната сигурност

. Трябва да възстановим българската армия

. Необходимо е хората от ПП-ДБ, които са участвали в сектата „Петрохан“, да бъдат арестувани и разпитани

. Можем да възстановим българския лев

. Нашите данни показват, че сме втора политическа сила с 19%

. Няма как Радев да вземе електорат от нас

Бюджетът фалира, в хазната няма пари, казва лидерът Костадин Костадинов

- Г-н Костадинов, на прага сме на нови избори за парламент. Те ще бъдат различни, защото на политическия терен излиза нов играч - Румен Радев. Каква кампания очаквате и каква е прогнозата Ви за следващото Народно събрание?

- Прогноза може да даде само и единствено българският избирател. Аз, както винаги, ще се боря за това “Възраждане” да стане първа политическа сила, защото нещата, които ние искаме да се случат в българското общество, минават единствено през управлението. А то няма как да бъде осъществено, ако българският народ не пожелае България да бъде свободна и независима държава, такава, каквато може да гарантира единствено и само “Възраждане”. Защото, ако искаме да имаме високи доходи, ако искаме да имаме мир, ако искаме да имаме стабилност и благоденствие в обществото, трябва да бъдем свободна и независима държава.

Една зависима колония, управлявана отвън, от чужди господари, с местни марионетки, които ограбват системно националните блага, няма как да гарантира нито сигурността, нито високи доходи на своите граждани.

- В първите си проучвания социолозите обявиха, че коалицията на Радев отнема от електората на „Възраждане“ и рязко свалиха процентите Ви под 10. Какво обаче показват данните на Вашата партия?

- Нашите данни показват, че в момента ние сме втора политическа сила с 19 %. Причината е една и тя е много проста. Всичко това, което ние казахме, че се случва в момента в България, абсолютно всичко това, което казахме, че ще се случи след влизането на България в еврозоната, се случи. Това, което казахме, че ще се случи след влизането на България във войната срещу Иран, и то също се случва.

Виждаме, че “Възраждане”, откакто е в парламента, е единствената политическа организация, която не е променила по никакъв начин своите послания и каузи през годините и неотклонно защитава българския национален интерес. Това се вижда от българските избиратели и опитите на някои така наречени социолози, работещи за щабовете на определени политически сили да покажат как “Възраждане” губи влияние заради Румен Радев, са изключително зле съшити лъжи.

Няма как Радев да вземе електорат от “Възраждане”, дори един глас, поради следната много проста причина - ние нямаме абсолютно никакви допирни точки. Ние искаме да паднат санкциите срещу Русия - Радев иска те да продължават да се увеличават. Ние искаме България да напусне НАТО и да има своя силна и независима армия - Радев иска България да продължи да бъде с НАТО. Ние искаме да се предоговорят условията за членство на България в Европейския съюз - Радев иска още повече да ни задълбочи в членство с Европейския съюз и да превърне България в част от Европейска федерация. Ние искаме България да възстанови българския лев - Радев иска да въведе дигиталното евро и да унищожи окончателно дори възможността да плащаме в брой.

Ние искаме, с две думи казано, повече България - Радев иска, с две думи казано, повече Брюксел. Нямаме нищо общо. Радев има риторика, която го приближава изключително много към ПП-ДБ, към ГЕРБ и към ДПС. Като цяло към евроатлантическата тълпа в парламента.

Поради тази причина Радев по-скоро представлява ПП-ДБ на стероиди и няма нищо общо с “Възраждане”. Няма как някой български избирател, някой избирател на “Възраждане” да гласува за човек, който иска да се гласува в Турция, нещо, за което ние се борим 5 години да премахнем и в крайна сметка успяхме да премахнем. Така че, уверен съм, скоро дори поръчковите така наречени социологически проучвания ще покажат истината и тя е, че “Възраждане” уверено се движи напред и с тези темпове не е изключено да стане и първа политическа сила.

- Кои от действията на „Възраждане“ в 51-то НС отчитате като успех?

- Е, разбира се, това, че успяхме да забраним масовото незаконно гласуване в Турция, с което на практика се осъществяваше чужда намеса във вътрешните ни работи.

На следващо място, това, че успяхме да създадем публичен регистър на педофилите в България, с което да създадем повече сигурност в обществото. Но, безспорно, най-големият ни успех, с който изключително много се гордеем, е, че успяхме да свалим правителството на корупцията, правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП, Има такъв народ, с което предизвикахме предсрочни избори, на които българският народ ще има шанса да избере единствената алтернатива за бъдещето на България - “Възраждане”.

- Кои са основните акценти от програмата на „Възраждане“ за 52-ия парламент?

- Те не са се променили кой знае колко от предишните избори, те са общо взето два - България да бъде свободна и независима държава. Още веднъж ще повторя - не може да имаме богато общество в една зависима колония. Не може да имаме хора с високи доходи в една територия, която на практика е вече деиндустриализирана, внася дори храните си отвън. Не може да имаме общество, което да благоденства в ситуация, в която нямаме икономика, нямаме свое производство и всичко е внос.

За да можем да възстановим доходите на българите, за да можем да ги направим отново спокойни в своето битие и съществуване, ние трябва да направим България богата държава. За да стане това обаче, преди всичко трябва да бъде държава, а не колония. Така че основната ни битка е да възстановим свободата и независимостта на България чрез независима външна политика.

- „Възраждане“ бе категорично срещу въвеждането на еврото, включително заявявайки, че това е загуба на национален суверенитет. Два месеца след приемането на европейската валута каква е Вашата оценка и стопиха ли се страховете Ви?

- Извинявайте, обаче страховете ни нарастват. Защото всичко това, което ние предупреждавахме, че ще се случи - се случи. Има изключително голяма инфлация. Цените в някои случаи са се увеличили двойно, както на стоките, така и на услугите. България вече не разполага със своя собствена валута. Увеличиха се лихвите върху кредитите.

БНБ се изпразни от съдържание. Ние в момента дори не можем да контролираме паричния поток в страната, защото той идва от чужбина. Реално погледнато в момента, ако трябва да опишем състоянието на българската икономика, то е следното - ние, българите, пазаруваме с чужди пари в чужди магазини, чужди стоки. Така че всички наши страхове се сбъднаха. Лошото е, че българският народ някакси до последно не вярваше, че това ще се случи. Е, вече се вижда. Затова сега е моментът, в който ясно и категорично да кажем, че можем да възстановим българския лев. И то може да стане много просто. Тъй като влизането на България в еврозоната е незаконно, основавайки се на фалшиви данни, както за инфлацията, така и за дефицита, на практика ние ще го обявим за нищожно. Защото всеки един юрист, дори още първокурсник, знае, че не може едно незаконно действие да произведе законни последици. Инфлацията трябваше да бъде максимум 2,5%, според признанието на НСИ тя е 4,5%.

Дефицитът трябваше да бъде максимум 3%, според данните на Министерство на финансите дефицитът е 3,1%, т.е. не отговаряме на два от трите критерия. Следователно, в момента, в който “Възраждане” започне да управлява страната, ако получи доверието на българските граждани, просто ще обявим влизането на България в еврозоната за нищожно и ще възстановим левовото обращение в рамките на една седмица. Левовете, между другото, все още са в трезорите на БНБ, просто ще ги извадим и ще ги върнем обратно в джобовете на българите.

- Държавата е в евро, бюджетът – в лева, предстои приемането на втори удължителен закон. Застрашени ли са социалните плащания и как общините ще довършат започнатите инфраструктурни проекти в тази ситуация?

- Ами за това трябва да питаме авторите на този бюджет, тъй като ние предупреждавахме, че ще стане точно това и то се случи. В държавата няма пари, причината да няма пари е, че бяха надути изключително много приходите, за да може да се фалшифицира бюджетният дефицит. Видяхме, че управляващите не можаха да скрият истината и бюджетът на практика фалира, в момента пари няма, така че аз не виждам нито как биха могли да се довършат тези проекти в общините, нито как биха могли да се гарантират социалните плащания. Има едно единствено нещо, което може да спаси ситуацията и това е връщането на българския лев и възстановяването на валутния борд.

- Трагедията „Петрохан“ разтърси дълбоко цялата държава и обществото ни. Имаше изслушвания в НС, включително едно закрито. Какво в този безпрецедентен случай Ви смути най-много? Какви проблеми в държавните институции излязоха на бял свят и как те могат да бъдат решени?

- Намесата на ПП-ДБ е на най-високо ниво, защото се оказва, че тази педофилска секта, която безнаказано е действала и злоупотребявала с деца назад във времето, се е ползвала с институционална подкрепа. На правителствено ниво, на общинско ниво, през кмета на столицата.

За мен хората от ПП-ДБ, които са участвали в тази секта, трябва да бъдат арестувани и разпитани. Никой досега обаче не е разпитвал столичния кмет и Васил Терзиев продължава да управлява столицата - човекът, който е финансирал доброволно и то с близо четвърт милион лева педофилската секта в Петрохан. Та на него са поверени децата на София, училищата, детските градини. Аз не знам софиянци с какво спокойствие приемат факта, че един спонсор на педофили управлява София.

За мен това е абсолютно недопустимо като човек, като мъж, като баща. И многократно съм заявявал, че Терзиев трябва да бъде отстранен от поста си. Един от приоритетите, които имаме като управленци, ще бъде точно този - разследване на неговата връзка със сектата, защото виждаме, че действително не е само и единствено той, има и още други политици от ПП-ДБ.

Като цяло това, което мен ме потресе най-много, беше разкриването на ПП-ДБ като една огромна престъпна педофилска секта.

- Случаят разкри и големи язви в образователната система, свързани с пагубното влияние на соросоидни организации. Какви морални щети на обществото ни нанесоха тези организации и какво е решението днес?

- Решението е да се приеме законът за регистрация на чуждите агенти, който ние, от “Възраждане”, предлагаме вече пета година в поредни парламента на България, за да може тези организации да бъдат определени като чужди агенти, да не бъдат допускани по никакъв начин в образователната система и постепенно в рамките на броени месеци да бъдат ликвидирани и дейността им на територията на страната да бъде преустановена. Нямаме време за губене, защото соросоидните организации са заплаха за националната сигурност и заплаха за бъдещето на българския народ.

- Направихте митинг пред Министерски съвет в защита на мира. На фона на новата война – в Иран, не е ли опасно да искате излизане от НАТО и премахване на натовските бази, още повече, че България е член на евроатлантическия съюз от 20 години и днес разчита на него за сигурността си?

- В българската Конституция пише, че териториалната цялост и сигурността на републиката се гарантират от българската армия. Не от НАТО, не от американски бази, не от чужди военни. Всяка една държава, в момента, в който виждаме, че международният ред отиде по дяволите, може да разчита само единствено на две неща. На своята сила и на своята дипломация. България в момента няма нито сила, нито дипломация. И ако смятаме, че НАТО ще ни пази, нека да видим какво се случва с Турция в момента, която е под обстрела на Иран. Не видях някоя от натовските държави да е тръгнала да брани Турция. Няма и да стане. Единственият, който може да брани България, е българският войник и за тази цел трябва да възстановим българската армия. Защото, когато аз служих в казармата през 2002 година, когато България не беше натовска държава, ние имахме 45-хилядна армия, в момента имаме 15-хилядна армия.

Три пъти по-малка е армията ни за 20 години в НАТО и на практика армията ни беше разоръжена. Ние имаме по-малка армия, отколкото сме имали дори по времето на княжество България в началото на 20 век. И това е нещо, което на практика представлява престъпление срещу националната сигурност. НАТО е заплаха за националната сигурност. Защото в момента виждаме, че никой не атакува НАТО, напротив, НАТО атакува други държави. Кажете ми, когато за последно НАТО е било атакувано от някоя друга държава? Аз не мога да се сетя за такъв случай, защото няма. Но мога да Ви кажа десетки случаи, в които НАТО или държави от НАТО атакуват други държави. Така че, кой тук е заплахата? Естествено, че НАТО, затова, ако искаме България да живее в мир, трябва да напуснем тази престъпна военна организация.

- В програмата на „Възраждане“ за 51-то НС бе заложено връщане на наборната военна служба – 6 или 9 месеца. Казармата ли е решението и ще се борите ли за него?

- Да, едно от решенията е това, защото обученият да носи оръжия народ е свободен народ, който може да се защитава. Всичко останало е просто плячка в ръцете на хищниците, които виждаме, че в момента доминират в международните отношения.

- Преди броени дни „Възраждане“ бе домакин на международната конференция на тема „Проблеми и трудности пред суверенните държави в Европа“, организирана от френската неправителствена организация Patriots Network. Кои в днешния тревожен свят на войни и конфликти са най-наболелите проблеми на суверенните държави?

- Демографската катастрофа на първо място, защото има народи без държави, но държави без народи няма. Когато изчезне народът в една държава, ще изчезне държавата. Това е най-големият проблем, не само за България, но и за различните страни като цяло. Така че на него беше посветен един от основните панели в конференцията.

Иначе на второ място е цивилизационната подмяна. Защото виждаме, че в момента постепенно европейската цивилизация се превръща в едно размито понятие на фона на огромният внос на емигранти, които са от Близкия изток, от Африка, от Азия, хора, които имат съвсем различни цивилизационни ценности и те на практика подменят статута на Европа като европейска. Така, че това са основните два проблема, които съществуват пред суверенните държави, в частност разбира се, пред европейците.

- "Възраждане" има редица партньори в Европа. Каква е международната тежест на партията?

- Изключително голяма. Ще ви припомня, че “Възраждане” е единствената партия в историята на България, която успя да създаде свое собствено политическо семейство. Ние успяхме да включим в нашето политическо семейство, “Европа на суверенните нации”, най-голямата европейска партия, а именно Алтернатива за Германия. А водачът на българската делегация в Европейския парламент, Станислав Стоянов от “Възраждане”, стана председател на партия “Европа на суверенните нации”, което е небивало признание не само за “Възраждане”, но и за България.

Към настоящия момент, “Възраждане” е най-влиятелната в международно отношение политическа организация не само в България, но и на Балканите.

- Голямото предизвикателство и в следващия парламент остава съставянето на редовно правителство. Каква е прогнозата Ви?

- Не мога да изкарам прогноза от сега, защото не знам какви ще бъдат резултатите, но смятам, че с оглед на сегашното служебно правителство, създадено от Радев и под негова диктовка, виждаме нагласи за една четворна коалиция, Радевата партия, т.е. Прогресивна България, ПП-ДБ, ГЕРБ и АПС на Доган. Разбира се, за мен такова едно правителство би било катастрофално, защото виждаме в момента, че на практика то вече управлява държавата и резултатите са катастрофални. Това правителство може би е най-слабото в историята на България. Така че ние, от “Възраждане”, ще направим всичко необходимо, за да можем да се превърнем в първостепенен и непреодолим политически фактор в България, който никоя политическа сила да не може да прескочи при създаването на правителство.

