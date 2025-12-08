Политика

Вижте как Кърджали посрещна Делян Пеевски. Уникални видео и снимки

Щастлив съм, че сме днес тук заедно - едно голямо сърце, каза лидерът на ДПС

08 дек 25 | 18:18
2041
Мира Иванова

Стотици хора посрещнаха днес в Кърджали лидера на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Те излязоха по улиците, за да разговарят с него. В столицата на Източните Родопи бяха всички кметове на ДПС от областта. Видео с панорамни кадри от напълно преобразения град Кърджали, пусна кметът на града Ерол Мюмюн.

Аз съм много щастлив, че днес сме тук заедно като едно голямо сърце, каза Пеевски.

Тепърва ще правим нови детски градини и училища, ще ремонтираме, увери лидерът на ДПС, след като разгледа най-новата забавачка в града. Каквото обещаем – трябва да бъде изпълнено, заяви Делян Пеевски. И допълни: „Няма да обещаваме неща, които няма да изпълним, защото отново и отново се срещаме с нашите хора, трябва да можем да ги гледаме в очите. И да сме си изпълнили думата. Думата на ДПС е закон – случва се“.

Всички кметове работят много и заедно, каза на кърджалици Пеевски. Видеото завършва с надпис: „Най-доброто предстои“.

Още от Политика
