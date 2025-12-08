Историческо село край София стана кварталът на аристократите. Златни имоти

Бистрица – от старо село до престижно предградие на София

На южните склонове на Витоша, скрито сред зеленина и прохлада, Бистрица дълго време пазеше облика си на старо софийско село. Днес обаче то е едно от най-желаните места за живеене – символ на новата предградска аристокрация, където спокойствието на природата се среща с удобствата на града.

Исторически пластове

Бистрица е едно от най-старите селища около София, с корени, които се губят в Средновековието. Църквата „Св. Кирил и Методий“ и старите къщи с каменни зидове пазят духа на миналото, а легендите за хайдути и народни събори придават на мястото особена романтика. Селото е известно и със своя фолклорен ансамбъл „Бистрица баби“, вписан в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство – жива връзка между традицията и съвременността.

Новият образ на селото

През последните десетилетия Бистрица се превърна в предпочитано място за заможните столичани. Просторни вили и резиденции с големи дворове изникват сред старите махали, а чистият въздух и близостта до Витоша са основен магнит за новите жители. Макар да запазва селския си чар, Бистрица вече предлага модерни удобства – добри пътища, заведения и магазини, които създават усещане за съвременен комфорт.

Строителството днес

В момента в Бистрица активно се изграждат луксозни еднофамилни къщи и бутикови затворени комплекси. Новите проекти включват просторни резиденции с модерна архитектура, големи дворове и панорамни гледки към София и Витоша. Част от къщите са вече на етап Акт 14, като предлагат по три нива, дневни с високи тавани, домашни фитнеси и просторни тераси.

Цени на имотите

Новопостроените луксозни имоти в Бистрица се предлагат на цени между 650 000 и 700 000 евро, като средната стойност на имотите в района е около 590 000 евро. Има и наистина златни имоти, които стигат милион евро. Апартаментите в затворени комплекси започват от около 185 000 евро за двустайни жилища, а тристайни достигат 260 000 евро. Средната цена на квадратен метър е около 2000 лв. (1000 евро).

Кои хора избират квартала

Бистрица е предпочитано място за заможни семейства, бизнесмени и хора от артистичните среди, които търсят уединение и престиж. Новите жители ценят близостта до природата, но и удобния достъп до града. За тях Бистрица е символ на статус – място, където могат да съчетаят спокойствие с модерни удобства.

Инфраструктура

Инфраструктурата на Бистрица се развива бързо. Селото разполага с добри пътища и връзка със София, магазини, заведения и училища в близост. В района има спортни съоръжения, детски градини и частни училища, което го прави особено привлекателен за семейства. Чистият въздух и зеленината на Витоша са допълнителен бонус, а новите комплекси предлагат охрана, паркинги и модерни удобства.

