Два метала изместиха златото. Прогнозата за 2026 г.

Среброто и медта изместиха златото като най-търсените метали в навечерието на 2026 г., като трейдъри и инвеститори очакват нови рекорди, съобщава Bloomberg.

Цената на среброто почти се удвои през годината, като голяма част от ръста е постигнат през последните два месеца. Причината е силното търсене от Индия и сребърните ETF-и, на фона на исторически недостиг на метала на лондонския пазар. Макар че част от предлагането се е възстановило, запасите в Китай са на най-ниско ниво от десет години.

Силното рали при среброто е съпроводено с повишена волатилност. Според анализатора Ед Меир цената се движи параболично, с бързи и концентрирани покупки. Докато златото се задържа около рекордните си стойности, среброто е поскъпнало с над 11%, а медта – с около 9%.

Имплицитната волатилност при опциите на iShares Silver Trust достигна най-високото си ниво от 2021 г., а за седмица във фонда постъпиха близо 1 млрд. долара – повече, отколкото в най-големия златен ETF. Инвеститорите в Западна Европа и САЩ увеличават експозицията си към сребро, а анализатори очакват допълнителни притоци.

Търговията с опции върху сребро на Comex също бележи ръст, включително покупки на т.нар. „лотарийни“ опции при очаквания за по-силни движения нагоре. Въпреки това експертите предупреждават, че настоящото рали е трудно предвидимо – според Меир пазарът в момента „няма ясна съпротива“, а следващ връх може да бъде както 60, така и 85 долара.





