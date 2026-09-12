Един метал задмина злато и петрол! Преобръща индустрията, складовете празни
Световните гиганти изправени на нокти. Западът губи топилни мощности, а Китай държи все по-здраво ключа към пазара
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Световните гиганти изправени на нокти. Западът губи топилни мощности, а Китай държи все по-здраво ключа към пазара
Топящите се ледници крият ресурси, които ще пренаредят световната икономика
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Пазарите се подготвят за сериозен недостиг
Цeнитe нa блaгopoднитe мeтaли ce пoвишиxa pязĸo тaзи гoдинa cлeд дpaмaтичнитe пeчaлби пpeз изминaлaтa
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Металът се използва не само като инвестиционен актив, но и в индустрията
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"Тисенкруп" е получила неофициална оферта от "Джиндал Стийл Интернешънъл"
Цeнaтa нa злaтoтo нa cпoт пaзapa oтнoвo pacтe
Норилск никел обяви колко автомобили се произвеждат в света
Министърът на енергетиката Жечо Станков отправи привествие към всички участници в Международен форум
Каним инвеститори