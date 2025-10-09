Среброто също поскъпва! Търговците не вярват на очите си

Цената на среброто с незабавна доставка (спот) надхвърли 50 долара за тройунция за първи път от повече от четири десетилетия,

след като инвеститорите се насочиха към сигурни активи на фона на засилваща се геополитическа несигурност и напрежение на пазарите, предаде Блумбърг.

Цената на благородния метал се повиши днес с 4 на сто до 50,85 долара за тройунция - най-високото равнище от историческата спекулация със сребро, организирана от братята Хънт през 1980 г.

Среброто продължава възхода си, като цените са нараснали с над 70 процента от началото на годината, изпреварвайки ръста на златото. Ралито се дължи на

комбинация от нарастващо търсене на активи-убежища,

опасения за фискалните рискове в САЩ, прегряване на фондовите пазари и съмнения за независимостта на Управлението за федерален резерв (УФР).

Едновременно с това недостигът на свободно предлагано сребро на лондонския пазар допълнително подкрепя цените, като оскъпява и заемането на метала.

На фючърсната борса "Комекс" (Comex) в Ню Йорк среброто все още се търгува под историческия си връх от 50,35 долара за тройунция, достигнат през януари 1980 г.

Металът е подкрепен и от т.нар. "търговия с обезценяване",

при която инвеститорите насочват средствата си към активи като биткойн, злато и сребро, избягвайки основните валути. Опасенията, че инфлацията и нарастващите дефицити ще подкопаят стойността на финансовите активи, изтласкаха благородните метали до нови рекорди.

Среброто се използва не само като инвестиционен актив, но и в индустрията –

особено в производството на соларни панели и вятърни турбини, които заемат над половината от глобалното потребление. Според анализи търсенето ще надхвърли предлагането за пета поредна година през 2025 г.

Пазарът в Лондон се е затегнал до почти безпрецедентна степен, а разходите за заемане на метала са изключително високи. Опасенията от възможни американски мита върху вноса на сребро доведоха до изтегляне на запаси от Европа към САЩ, което намали наличностите в лондонските трезори.

Голяма част от запасите се съхраняват в трезори, които поддържат борсово търгуваните фондове (ETF),

и не могат да се заемат или купят на открития пазар.

Среброто традиционно се движи в синхрон със златото, като показва силна обратна корелация с щатския долар и лихвите на УФР, но остава по-нестабилно. Металът има и лоялна база от дребни инвеститори, които от години твърдят, че цената му се потиска от големите банки.

Тази общност стои зад няколко внезапни ръста на цените – през 2011 г. и 2020 г., когато среброто поскъпна с 140 процента за по-малко от пет месеца. През 2021 г. кампанията #silversqueeze в платформата "Редит" отново повиши интереса към метала.

Историческият рекорд от 1980 г. е поставен след опит на тексаските милиардери братята Хънт да "завладеят" световния пазар,

изкупувайки над 200 млн. унции. Цената тогава надхвърля 50 долара за унция, преди да се срине под 11 долара.

Днешният връх, изчислен в реални стойности, все още е едва около една четвърт от инфлационно коригирания пик на среброто от 1980 г.

