Среброто също поскъпва! Търговците не вярват на очите си
Металът се използва не само като инвестиционен актив, но и в индустрията
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Металът се използва не само като инвестиционен актив, но и в индустрията
Лидери в закупуването на благородни метали бяха централните банки на Индия, Турция и Полша
Среброто се срина на международните борси. В понеделник сутринта цената му падна до 20,30 долара за унция, или с 8,8% под нивото на затваряне в петък....