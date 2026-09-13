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Срина се среброто

Срина се среброто

Среброто се срина на международните борси. В понеделник сутринта цената му падна до 20,30 долара за унция, или с 8,8% под нивото на затваряне в петък....

20 май | 23:20
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