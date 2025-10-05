Откриха находище на мед, злато и сребро за 337 милиарда долара
Това се случва в период на бърз растеж на световното търсене на мед
Иначе страната е известна главно с огромните си запаси от фосфати
Най-големите в света на парите идват под тепетата
Ще бъде показано защо златото остава символ на ценност през вековете
Китай е основен конкурент на АЩ в производството на критични минерали
Може да се превърне в един от центровете за добив на злато в Южна Америка
Очакват се производството да започне през 2028 г. и да създаде хиляди работни места
Открити са и залежи на други ценни ресурси
Повечето хора не са чували за тази страна и малцина ще я намерят на картата
Стойността на залежите е 2,77 квинтилиона евро
За кратко спот цените преминаха двуседмичен връх от 3386,49 долара
Съдържанието на благородни метали надвишава нормалните нива десетки пъти
Фючърсите върху златото в САЩ се понижиха с 0,3 процента до 3397,80 долара
"Щастливецът" даже не получил обезщетение от властите
Има допълнително отслабване на щатския долар и опасения от търговска война
Няколко големи банки повишиха своите прогнози за цената на благородния метал
Преди седмици цената на златото се покачи над нивото от 3000 долара за тройунция
Одит на Форт Нокс се извършва всяка година и "цялото злато е налице и е отчетено"
Специалистите в сферата на търговията със злато очакват ценният метал да продължи да поскъпва
Цената на златото вече наближава 3000 долара за унция