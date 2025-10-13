Злато на прах! Вулкан ежедневно изхвърля хиляди долари във въздуха

Сред ледената безкрайност на Антарктида се издига вулкан, който не просто изригва пепел и дим, а частици от един от най-ценните метали на земята. Вулканът Еребус, разположен на остров Рос, удивлява учените с това, че всеки ден изхвърля микроскопичен златен прах - природно чудо, което превръща суровия южен континент в сцена на истинско геоложко вълшебство.

Феноменът на златния прах

Вулканът притежава забележително свойство - всекидневно изхвърля малки частици злато, които се издигат заедно с горещите газове от кратера. Според изданието Daily Galaxy вулканичните изригвания са ключов фактор за образуването на този златен прах. Когато газовете се издигат и температурата спадне, златото започва да кристализира, образувайки миниатюрни частици, които след това се отнасят от вятъра на големи разстояния.

Обикновено тези частици са с диаметър около 20 микрометра и могат да се разпръснат на стотици километри от лавовия купол. Така над заснежената повърхност на континента се разнася невидим воал от благороден метал, свидетелство за необичайни геотермални процеси, които се случват под ледената кора.

Как езерото от лава създава благородния метал

Според изследователите златният прах от Еребус е не просто любопитен феномен, а важен научен ключ към разбирането на вулканичните процеси при изключителни условия. Конър Бейкън, постдокторант в Земната обсерватория Ламонт-Дохърти към Колумбийския университет, подчертава, че постоянният лавов басейн във вътрешността на кратера е основният „механизъм“, който поддържа този необичаен цикъл.

„Лавовите езера са рядкост, защото изискват специфични обстоятелства, които не позволяват повърхността да се втвърди“, обяснява той. Тази постоянна активност създава среда, в която газовете могат непрекъснато да взаимодействат с атмосферата, изнасяйки със себе си микрочастици благородни метали.

Изчисленията показват, че

златото, изригвано от вулкана Еребус, се равнява на приблизително 6140 долара дневно.

Макар количеството да се е увеличило с времето, то все още не е достатъчно, за да направи добива икономически изгоден. Но учените отбелязват, че това откритие поражда въпроси за възможността да се извличат ценни минерали от други активни вулкани, при сходни геоложки условия.

Златото на бъдещето – от дъното на земята

Местоположението на Еребус – в едно от най-недостъпните места на планетата – прави практическото извличане на злато невъзможно. Но значението на откритието е далеч по-дълбоко. То дава на науката нов поглед върху това как се формират благородните метали и как вулканичната активност може да бъде техен източник.

Според изследователите, Еребус е жив пример за това, че земните недра не просто произвеждат разрушителна енергия, а и създават изключителни природни богатства. Вулканът на Южния полюс, който „диша злато“, остава символ на контраста между суровостта на природата и нейната неочаквана щедрост.

