Шаламе победи всички: „Златен глобус“ с политически нюанс и голям триумф

Тимъти Шаламе триумфира в една от най-оспорваните категории на наградите „Златен глобус“, като спечели трофея за най-добър актьор в музикален филм или комедия за ролята си на професионален тенисист във „Върховният Марти“, съобщава БТА.

Шаламе победи Леонардо ди Каприо, Джордж Клуни и други големи имена. „Тази категория е много силна. Уважавам всички вас“, обърна се Шаламе към колегите си в речта си.

Актьорът отбеляза, че през предишните години не е успял да спечели. „Ще излъжа, ако не кажа, че тези моменти направиха този момент още по-сладък“, каза той.

Ди Каприо беше считан за силен претендент с главната си роля в черната комедия „Битка след битка“, филмът с най-много номинации за вечерта. Неговата колежка Теяна Тейлър спечели „Златен глобус“ за поддържаща женска роля в игрален филм.

„Голдън“ от феномена „Кей-поп: Ловци на демони“ спечели наградата за най-добра оригинална песен.

Водещата Ники Глейзър се пошегува, че „Златните глобуси“ са „без съмнение най-важното нещо, което се случва в света в момента“ на фона на политическия оттенък на тазгодишните награди, посочва Асошиейтед Прес.

Някои звезди, сред които Марк Ръфало и Уанда Сайкс, носеха значки в знак на протест срещу Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE), за да отдадат почит към Рене Гуд, която беше застреляна в колата си от агент на ICE тази седмица в Минеаполис.

След стрелбата в сряда из цялата страна избухнаха протести, призоваващи да бъде потърсена отговорност за смъртта на Гуд, както и за друга стрелба в Портланд, където агенти на граничната полиция раниха двама души. Някои протести доведоха до сблъсъци с правоохранителните органи, особено в Минеаполис.

