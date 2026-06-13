Шон Пен обърна гръб на Оскарите, предпочете Украйна. Лео и Тимъти - с мустачки
Забавните моменти на вечерта
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Забавните моменти на вечерта
Шон Пен е сред победителите
Каква е причината?
Отвя Леонардо ди Каприо, Джордж Клуни и други големи имена
Това е прецедент в 106-годишната история на изданието
Режисьор е Джеймс Манголд, а Тимъти Шаламе става легендарният музикант