Шон Пен обърна гръб на Оскарите, предпочете Украйна. Лео и Тимъти - с мустачки

Нощта на най-престижните филмови награди в света винаги е спектакъл, но церемонията по връчването на „Оскар“ през 2026 г. се оказа истинска въртележка от блясък, изненади, сълзи и няколко неловки момента, които бързо станаха хит в социалните мрежи.

Още от червения килим беше ясно, че вечерта няма да бъде обикновена. Холивудските звезди се надпреварваха да впечатляват със смели модни решения. Особено внимание привлякоха роклите с драматични щампи – пищният флорален силует на Ан Хатауей, златният феникс върху наметалото на Рей Ами и елегантната бродирана рокля на Роуз Бърн. Стилът беше изискан, но и достатъчно дръзък, за да превърне червения килим в истинска модна сцена.

А бижутата? Те буквално заслепяваха. Огромни диаманти и рубини блестяха на вратовете на Зоуи Салдана, Ел Фанинг и Джинифър Гудуин. Холивуд сякаш бе решил тази година да не пести от авангард.

Водещият на церемонията Конан О’Брайън също допринесе за запомнящите се моменти като иронизира навика на публиката да гледа предимно в телефоните си.

Но вечерта не мина без странности. Част от публиката не можа да реши дали да се смее или да ръкопляска на новата мода сред номинираните актьори – тънките мустачки на Леонардо Ди Каприо и Тимъти Шаламе предизвикаха истински дебат сред феновете.

Още по-запомнящ се беше моментът, когато Конан О’Брайън се появи с грим, вдъхновен от филма „Weapons“. Образът му беше толкова сюрреалистичен, че мнозина признаха, че няма да могат скоро да го забравят.

Имаше и комични ситуации. Ди Каприо например реши да се включи в шегите на водещия и се появи с придружителка, която – както подчерта О’Брайън – „не е майка му“. Публиката избухна в смях.

Един от най-коментираните моменти дойде, когато Кийрън Кълкин прие награда от името на Шон Пен, който отсъстваше. С лека усмивка той заяви, че актьорът „не може да бъде тук тази вечер… или просто не иска“. По-късно стана ясно, че Пен се намира в Украйна.

Много актьори бяха избрали да се облекат в бяло.

Церемонията обаче имаше и дълбоко емоционални моменти. Сегментът „In Memoriam“ разплака мнозина в залата и пред телевизорите. Трибютът на Били Кристъл към Роб Райнер и Мишел Сингър Райнер, трогателната реч на Рейчъл Макадамс за Даян Кийтън и Катрин О’Хара, както и музикалното изпълнение на Барбра Стрейзънд в чест на Робърт Редфорд превърнаха вечерта в истинско море от емоции.

Имаше и напрежение. Оркестърът на няколко пъти прекъсна победителите още преди да довършат речите си. Някои стояха объркани на сцената, докато микрофонът бавно се спускаше надолу. Шегаджията О’Брайън саркастично нарече това „много забавно“, но мнозина в залата не бяха особено развеселени.

Смешен беше и кадърът с многото Майкър Б.Джордановци, закачка с това, че играе близнаци.

А най-силната реч на вечерта дойде от актрисата Джеси Бъкли, отличена за ролята си във филма „Хамнет“. Тя посвети наградата на майчинството и на осеммесечната си дъщеря. „Да опознаеш тази сияйна жена и да се опиташ да разбереш силата на майчината любов е най-голямото събитие в живота ми“, каза актрисата, а думите ѝ накараха залата да замлъкне.

