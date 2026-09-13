Легенди на Холивуд снимат филм за драмата на "Северен поток"
До момента нито една държава или организация не е поела отговорност за взривовете
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До момента нито една държава или организация не е поела отговорност за взривовете
Предпочете да бъде в страната, която се бори, вместо на церемонията
Американският актьор отсъстваше от церемонията за Оскарите
Забавните моменти на вечерта
Шон Пен е сред победителите
Отговорът в нощта срещу понеделник
Трима легендарни в битка за поддържащ актьор - Шон Пен, Стелан Скарсгард и Бенисио дел Торо
Двамата са се видяли преди няколко месеца
Шон Пен отново в Украйна
Носителят на "Оскар" е посетил още градовете Буча и Ирпин
29-годишната красавица подала мобла за развод
Актьорът иска целия екип да се имунизира
Във Flag day участват децата му Дилън и Хопър Пен
Лейла от 4 години е гадже с бившия съпруг на Мадона
Звездите провалиха любовната връзка, но останаха приятели
Когато Чарлийз Терон и Шон Пен се разделиха миналата година, мълвата гласеше, че актрисата го е зарязала, без да му каже и дума. Просто е изчезнала вн...
Интервюто, което Шон Пен взе от мексиканския наркобарон Хоакин Гусман, известен с прякора Дребосъка, не е нищо друго, освен потвърждение, че съвременн...
След интервюто с Ел Чапо Срещнахме се много седмици преди залавянето му и на друго място, твърди актьорът Американският актьор Шон Пен заяви, че инт...
Разпитват Шон Пен за интервюто с наркобоса Хоакин Гусман Наркобаронът Хоакин Гусман, по прякор Ел Чапо (Дребосъка), е бил арестуван от мексиканските...
Двукратният носител на "Оскар" разговарял 7 часа с наркобарона в джунглата Мексиканският наркобарон Хоакин Гусман бил заловен, след като тайно бил ин...