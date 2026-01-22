Ето ги големите победители: обявиха номинациите за „Оскар“

Номинациите за 98-ите награди „Оскар“ вече са ясни. Те бяха обявени на живо от актьорите Даниел Брукс и Луис Пулман. Тази година Академията прави и важна крачка напред, като за първи път въвежда чисто нова категория – „Най-добър кастинг“.

Интересът е рекорден – 201 филма са били допуснати до разглеждане за „Най-добър филм“, но само 10 заглавия ще стигнат до най-престижната категория. Конкуренцията се очертава като една от най-ожесточените през последните години.

Церемонията по раздаването на златните статуетки ще се състои на 15 март, неделя, и ще се излъчва на живо по ABC и в стрийминг платформата Hulu. Водещ отново ще бъде Конан О’Брайън, който се завръща на сцената след добрия прием на предишното си участие.

Любопитен детайл за бъдещето: от 2029 г. „Оскар“-ите ще се излъчват и в YouTube, което бележи сериозна промяна в стратегията на Академията и опит да привлече по-млада аудитория.

Списъкът с номинираните се обновява в реално време, като големите фаворити и изненадите тепърва ще разпалват спорове – кой е пренебрегнат, кой е надценен и кой държи златната статуетка още преди да е излязъл на сцената.

Най-добър филм

Бугония

Формула 1

Франкенщайн

Хамнет

Върховният Марти

Битка след битка

Тайният агент

Сантиментална стойност

Грешници

Влакът на мечтите

Най-добър актьор

Тимъти Шаламе – „Върховният Марти“

Леонардо ди Каприо – „Битка след битка“

Итън Хоук – „Синя луна“

Майкъл Б. Джордан – „Грешници“

Вагнер Моура – „Тайният агент“

Най-добра актриса

Джеси Бъкли – „Хамнет“

Роуз Бърн – „Ако имах крака, щях да те ритна“

Кейт Хъдсън – „Песен, изпята в синьо“

Ренате Рейнсве – „Сантиментална стойност“

Ема Стоун – „Бугония“

Най-добър режисьор

Клои Джао – „Хамнет“

Джош Сафди – „Върховният Марти“

Пол Томас Андерсън – „Битка след битка“

Йоаким Триер – „Сантиментална стойност“

Райън Куглър – „Грешници“

Най-добра актриса в поддържаща роля

Ел Фанинг – „Сантиментална стойност“

Инга Ибсдотер Лилеос – „Сантиментална стойност“

Ейми Мадиган – „Оръжия“

Уунми Мосаку – „Грешници“

Теяна Тейлър – „Битка след битка“

Най-добър актьор в поддържаща роля

Бенисио дел Торо – „Битка след битка“

Джейкъб Елърди – „Франкенщайн“

Делрой Линдо – „Грешници“

Шон Пен – „Битка след битка“

Стелан Скарсгард – „Сантиментална стойност“

Най-добър оригинален сценарий

„Синя луна“

„Беше просто инцидент“

„Върховният Марти“

„Сантиментална стойност“

„Грешници“

Най-добър адаптиран сценарий

„Бугония“

„Франкенщайн“

„Хамнет“

„Битка след битка“

„Влакът на мечтите"

Най-добра операторска работа

„Франкенщайн“

„Върховният Марти“

„Битка след битка“

„Грешници“

„Влакът на мечтите“

Най-добър международен пълнометражен филм

„Тайният агент“ – Бразилия

„Беше просто инцидент“ – Франция

„Сантиментална стойност“ – Норвегия

„Сират“ – Испания

„Гласът на Хинд Раджаб“ – Тунис

Най-добър кастинг

„Хамнет“

„Върховният Марти“

„Битка след битка“

„Тайният агент“

„Грешници“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com