Ето ги големите победители: обявиха номинациите за „Оскар“

Номинациите за 98-ите награди „Оскар“ вече са ясни. Те бяха обявени на живо от актьорите Даниел Брукс и Луис Пулман. Тази година Академията прави и важна крачка напред, като за първи път въвежда чисто нова категория – „Най-добър кастинг“.
Интересът е рекорден – 201 филма са били допуснати до разглеждане за „Най-добър филм“, но само 10 заглавия ще стигнат до най-престижната категория. Конкуренцията се очертава като една от най-ожесточените през последните години.
Церемонията по раздаването на златните статуетки ще се състои на 15 март, неделя, и ще се излъчва на живо по ABC и в стрийминг платформата Hulu. Водещ отново ще бъде Конан О’Брайън, който се завръща на сцената след добрия прием на предишното си участие.
Любопитен детайл за бъдещето: от 2029 г. „Оскар“-ите ще се излъчват и в YouTube, което бележи сериозна промяна в стратегията на Академията и опит да привлече по-млада аудитория.
Списъкът с номинираните се обновява в реално време, като големите фаворити и изненадите тепърва ще разпалват спорове – кой е пренебрегнат, кой е надценен и кой държи златната статуетка още преди да е излязъл на сцената.
Най-добър филм
Бугония
Формула 1
Франкенщайн
Хамнет
Върховният Марти
Битка след битка
Тайният агент
Сантиментална стойност
Грешници
Влакът на мечтите
Най-добър актьор
Тимъти Шаламе – „Върховният Марти“
Леонардо ди Каприо – „Битка след битка“
Итън Хоук – „Синя луна“
Майкъл Б. Джордан – „Грешници“
Вагнер Моура – „Тайният агент“
Най-добра актриса
Джеси Бъкли – „Хамнет“
Роуз Бърн – „Ако имах крака, щях да те ритна“
Кейт Хъдсън – „Песен, изпята в синьо“
Ренате Рейнсве – „Сантиментална стойност“
Ема Стоун – „Бугония“
Най-добър режисьор
Клои Джао – „Хамнет“
Джош Сафди – „Върховният Марти“
Пол Томас Андерсън – „Битка след битка“
Йоаким Триер – „Сантиментална стойност“
Райън Куглър – „Грешници“
Най-добра актриса в поддържаща роля
Ел Фанинг – „Сантиментална стойност“
Инга Ибсдотер Лилеос – „Сантиментална стойност“
Ейми Мадиган – „Оръжия“
Уунми Мосаку – „Грешници“
Теяна Тейлър – „Битка след битка“
Най-добър актьор в поддържаща роля
Бенисио дел Торо – „Битка след битка“
Джейкъб Елърди – „Франкенщайн“
Делрой Линдо – „Грешници“
Шон Пен – „Битка след битка“
Стелан Скарсгард – „Сантиментална стойност“
Най-добър оригинален сценарий
„Синя луна“
„Беше просто инцидент“
„Върховният Марти“
„Сантиментална стойност“
„Грешници“
Най-добър адаптиран сценарий
„Бугония“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Битка след битка“
„Влакът на мечтите"
Най-добра операторска работа
„Франкенщайн“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“
„Грешници“
„Влакът на мечтите“
Най-добър международен пълнометражен филм
„Тайният агент“ – Бразилия
„Беше просто инцидент“ – Франция
„Сантиментална стойност“ – Норвегия
„Сират“ – Испания
„Гласът на Хинд Раджаб“ – Тунис
Най-добър кастинг
„Хамнет“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“
„Тайният агент“
„Грешници“
