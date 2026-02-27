Нетфликс се отказа, Парамунт купува Уорнърс Брадърс

Нетфликс се оттегли от наддаването за придобиването на Уорнър Брос. Дискавъри, с което разчисти пътя на Парамаунт Скайденс да финализира сделка за 111 млрд. долара за холивудското студио, предаде Ройтерс. Лидерът в стрийминг индустрията обяви, че няма да продължи да повишава офертата си. Така надпреварата за една от най-големите сделки в развлекателната индустрия навлиза в решаваща фаза.

Нетфликс се оттегля от наддаването

От компанията заявиха, че са убедени, че тяхната оферта би получила регулаторно одобрение и би създала стойност за акционерите, но не желаят да продължат да наддават.

„Винаги сме били дисциплинирани и при цената, необходима, за да се изравним с последната оферта на Парамаунт Скайденс, сделката вече не е финансово привлекателна“, посочиха от Нетфликс в изявление.

Компанията подчерта, че ще продължи да инвестира в основния си бизнес, включително около 20 млрд. долара тази година във филми, сериали и други развлекателни продукции.

Пазарната реакция не закъсня. Акциите на Нетфликс поскъпнаха с 13 на сто в следборсовата търговия. Книжата на Уорнър Брос. Дискавъри поевтиняха, тъй като инвеститорите вече не очакват ново наддаване, докато акциите на Парамаунт останаха почти без промяна.

От оферта за 82,7 млрд. до 31 долара на акция

През декември Нетфликс сключи споразумение за 82,7 млрд. долара, включително поет дълг, за придобиване на студиото и стрийминг бизнеса на Уорнър Брос. Последвалите контраоферти от Парамаунт за цялата компания обаче поддържаха процеса отворен.

По-рано тази седмица Уорнър Брос. Дискавъри съобщи, че разглежда подобрена оферта от Парамаунт Скайденс, без да разкрива стойността ѝ. Новото предложение дойде след седмица преговори между двете компании.

Преди това Уорнър Брос. Дискавъри бе отхвърлил предишни оферти на конкурентното студио и предпочете предложението на Нетфликс за 27,75 долара на акция или 82,7 млрд. долара. В четвъртък обаче бордът на директорите прие, че последната оферта на Парамаунт от 31 долара на акция е по-изгодна.

Главният изпълнителен директор на Уорнър Брос. Дискавъри Дейвид Заслав заяви, че споразумението за сливане с Парамаунт ще създаде значителна стойност за акционерите и подчерта потенциала на обединената компания. Активисткият инвеститор Анкора Холдингс Груп, който притежава дял в Уорнър Брос., определи развоя като „печеливша ситуация за акционерите и индустрията“.

Политически и регулаторен натиск

Битката за придобиването привлече внимание не само в Холивуд, но и във Вашингтон. Съизпълнителният директор на Нетфликс Тед Сарандос и изпълнителният директор на Парамаунт Дейвид Елисън посетиха столицата на САЩ за срещи със законодатели.

Съдебната комисия на Сената на САЩ насрочи изслушване за 4 март, за да разгледа отново продажбата на Уорнър Брос. Сенаторът от Масачузетс Елизабет Уорън заяви, че сделката представлява „антитръстова катастрофа“, която може да доведе до по-високи цени и по-малък избор за потребителите.

Финансови гаранции и кабелни активи

Офертата на Парамаунт включва кабелните телевизионни мрежи на Уорнър Брос. като Си Ен Ен и Ти Ен Ти. Компанията подобри условията си след първоначални откази, включително чрез лични гаранции за 45,7 млрд. долара в капитал от тръст, създаден от Лари Елисън - председател на Оракъл и баща на Дейвид Елисън.

Парамаунт се ангажира да осигури 2,8 млрд. долара за прекратяване на споразумението между Уорнър Брос. и Нетфликс, както и 7 млрд. долара обезщетение при евентуален отказ от регулаторно одобрение.

Компанията съобщи, че разполага с 57,5 млрд. долара дългово финансиране, осигурено от Банк ъв Америка, Ситигруп и Аполо Глобъл Мениджмънт.

