Петролът леко нагоре, но седмицата завършва на червено

Цените на петрола се повишават леко в петък, но се насочват към седмичен спад, след като САЩ и Иран удължиха преговорите по ядрената програма, което намали опасенията от евентуални военни действия, способни да нарушат доставките, предаде Ройтерс. Пазарите реагират предпазливо на дипломатическите сигнали и на очакванията за решение на ОПЕК+ още в началото на март.

Леко поскъпване в края на седмицата

Към 08:15 часа българско време фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишават с 38 цента или 0,54 процента до 70,70 долара за барел. Американският лек суров петрол също поскъпва с 38 цента до 65,59 долара за барел.

Въпреки покачването в петък, за седмицата Брент се насочва към спад от около 1,8 на сто, а американският петрол – към понижение от приблизително 2,2 на сто. Това идва след като през предходната седмица бяха отчетени повишения.

Изчакване преди срещата на ОПЕК+

„Търговците заемат изчаквателна позиция преди уикенда, като от една страна напрежението с Иран се засилва, а от друга в неделя предстои среща на ОПЕК+, на която вероятно ще бъде обявено увеличение на производството“, коментира старши анализаторът в Спарта Комодитис Джун Го.

Очаква се Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ да обсъдят на срещата си на 1 март възможно увеличение на добива с 137 000 барела на ден през април. Това решение би последвало задържането на планираното нарастване на производството през първото тримесечие.

Преговорите САЩ-Иран и реакцията на пазара

Вчера САЩ и Иран проведоха непреки преговори в Женева във връзка с дългогодишния ядрен спор, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди засилено военно присъствие в региона.

По време на разговорите цените на петрола се повишиха с над един долар за барел след информации, че дискусиите са в застой поради настояването на САЩ за нулево обогатяване на уран от страна на Иран и изискването наличният 60-процентно обогатен уран да бъде прехвърлен в САЩ.

По-късно котировките отстъпиха, след като оманският външен министър Саид Бадр Албусаиди съобщи, че е постигнат напредък и че техническите преговори ще бъдат подновени следващата седмица във Виена. Същото обяви и външният министър на Иран Абас Арагчи.

Според анализатора на Ей Ен Зет Даниел Хайнс първоначалното успокоение на пазарите не елиминира напълно риска, тъй като времето до крайния срок, поставен от Тръмп в началото на март, остава ограничено.

Саудитска Арабия увеличава производството

Междувременно източници, запознати със ситуацията, съобщиха за Ройтерс, че Саудитска Арабия увеличава производството и износа на петрол като част от план за действие при извънредни обстоятелства.

Комбинацията от дипломатически сигнали, възможно увеличение на добива и активност от страна на основни производители държи пазарите в състояние на повишена чувствителност в навечерието на ключовите решения.

