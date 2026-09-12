„Нека петролът потече“: Цените паднаха веднага
Котировките на сорта Brent се понижиха с 3,9% до около 84 долара за барел
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Котировките на сорта Brent се понижиха с 3,9% до около 84 долара за барел
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Смекчаването на тона от Вашингтон и проблеми с доставките тласкат цените нагоре
Цените спадат въпреки рисковете за руските доставки и войната в Украйна
Увеличеното предлагане на петрол съвпада с нарастващи опасения за забавяне на икономическия растеж
„Цената на винетката в България е много ниска", коментира в студиото на „Събуди се" икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев. Според него ако...
Цената на петрола - продължава да върви надолу. На азиатските пазари барел суров петрол с доставка през януари достигна 34,73 долара. Още преди края...
Цената на петрола се покачи тази сутрин в Азия заради въздушните удари, които нанесе израелската авиация върху обекти в Сирия, предаде Франс прес. Ин...