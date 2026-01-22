Петролът реагира на Гренландия и Тръмп

Цените на петрола тръгнаха нагоре в сутрешната търговия в Азия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп даде сигнал за отстъпление от конфронтацията с Европа около Гренландия. Пазарите реагираха и на прекъсванията на доставките от ключови находища в Казахстан, както и на по-добрите очаквания за търсенето през 2026 г., предаде Ройтерс.

Пазарна реакция и прекъснати доставки

Котировките на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, се повишиха с 9 цента или 0,14 на сто до 65,33 долара за барел към 06:20 часа българско време. Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 13 цента или 0,21 на сто до 60,75 долара за барел.

В предходната сесия и двата сорта вече отчетоха ръст от 0,4 на сто, след скок с 1,5 на сто ден по-рано. Повод за това стана решението на Казахстан, член на ОПЕК+, да спре добивите от находищата „Тенгиз“ и „Королев“ заради проблеми с електроснабдяването, което ограничи предлагането на пазара.

Гренландия, Европа и геополитическият фактор

В речта си пред Световен икономически форум в Давос Тръмп заяви, че иска „да вземе Гренландия, включително правата, статута и собствеността ѝ“, но подчерта, че няма да използва сила за постигане на тази цел. Той допълни, че се очертават рамките на споразумение относно датската територия.

Според Минюй Гао от China Futures Co. подобно споразумение би намалило риска от търговска война между САЩ и Европа и би подкрепило световната икономика и търсенето на петрол. В същото време, по думите ѝ, САЩ не изключват напълно възможността за военна намеса в Иран – фактор, който също оказва възходящ натиск върху цените.

Тръмп заяви, че се надява да не се стига до американски военни действия срещу Техеран, но предупреди, че Вашингтон ще реагира, ако Иран възобнови ядрената си програма.

Прогнози за 2026 г. и риск от излишък

На този фон анализаторът Тони Сикамор от IG смята, че при сигналите за компромис около Гренландия и отслабващата перспектива за ескалация с Иран цените на петрола вероятно ще се задържат около нивото от 60 долара за барел.

В същото време Международна агенция за енергията прогнозира в най-новия си доклад, че пазарът на петрол ще навлезе в значителен излишък през първото тримесечие на 2026 г. Според оценките ѝ световното предлагане ще надвиши търсенето с 4,25 милиона барела на ден, което представлява около 4 на сто от глобалното потребление.

