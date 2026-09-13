Енергийна криза с обратен ефект - възобновяемите печелят
Конфликтът в Близкия изток оскъпява петрола и газа, но и ускорява отказа от тях
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Конфликтът в Близкия изток оскъпява петрола и газа, но и ускорява отказа от тях
Смекчаването на тона от Вашингтон и проблеми с доставките тласкат цените нагоре
Вчера двата основни сорта петрол поевтиняха с около 1 на сто до най-ниските си нива от осем седмици
Ведомствени станции и митнически складове са каналите за контрабанда на бензин и дизел Политически герой прави дъмпинг във Варна, казва Андрей Делчев...