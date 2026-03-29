Енергийна криза с обратен ефект - възобновяемите печелят

Глобалната енергийна криза, предизвикана от напрежението около Иран и блокирането на Ормузкия проток, започва да пренарежда икономическите стратегии на държавите. Рязкото поскъпване на петрола и газа повишава разходите за вносителите, но едновременно с това ускорява инвестициите във възобновяеми източници. Анализите показват, че кризата може да има по-дълбок ефект дори от този след войната в Украйна. Основният извод е ясен - зависимостта от изкопаеми горива става все по-рискова.

Пазарен шок и скок на цените

Блокирането на ключовия Ормузки проток, през който минава около една пета от световния петрол, доведе до рязък ценови скок. Барелът поскъпна от около 70 до над 100 долара, а природният газ също отбеляза силен ръст.

Дори при по-умерен сценарий със средна цена от 85 долара за барел, допълнителната тежест за вносителите се оценява на около 240 млрд. долара годишно. Това създава сериозен натиск върху икономиките и ускорява търсенето на алтернативи.

Зеленият преход като икономически отговор

Според анализатори именно високите цени могат да се превърнат в катализатор за енергийния преход. Увеличаването на дела на възобновяемите източници, електромобилите и термопомпите може да намали тези разходи със до 70%.

„С покачването на цените става ясно колко крехка е системата, базирана на изкопаеми горива“, посочват експерти. Възобновяемите източници вече достигат около 45% от глобалния енергиен капацитет, а инвестициите продължават да растат.

Азия под най-силен натиск

Най-уязвим остава азиатският регион, който разчита силно на доставки през Ормузкия проток. Япония и Южна Корея получават около 70% от петрола си по този маршрут, а Индия и Тайван също са силно зависими.

Последиците вече се усещат - в Индия например бизнеси ограничават дейността си заради недостиг на газ. Анализатори определят ситуацията като „енергиен шок“, подобен на този в Европа след 2022 година.

Временен завой към въглищата

В краткосрочен план част от държавите увеличават използването на въглища и ядрена енергия, за да компенсират недостига. Това обаче води до по-високи емисии и подчертава противоречията в енергийния преход.

Паралелно с това правителства като тези в Южна Корея и Индия ускоряват процедурите за нови соларни и вятърни проекти.

Дългосрочният ефект - електрификация

Един от най-силните икономически ефекти се очаква в транспорта. Скъпият петрол прави електрическите автомобили все по-привлекателни, като анализите сочат, че те могат да намалят разходите за внос на горива със до една трета.

В същото време преходът в електроенергетиката може да се ускори още по-бързо, тъй като замяната на газа със възобновяеми източници е технологично по-лесна.

Общата тенденция е ясна - в свят със нестабилни пазари на суровини и високи цени, икономиките все по-бързо се насочват към енергийна независимост чрез слънце, вятър и електрификация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com