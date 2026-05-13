Dorsum - 30 години доверен технологичен партньор

Dorsum отбелязва 30 години като доверен технологичен партньор в инвестиционната дейност и капиталовите пазари

Dorsum, унгарска финтех компания, специализирана в технологии за инвестиционния и капиталовия пазар, отбелязва своята 30-та годишнина. През изминалите три десетилетия компанията се развива от малък стартъп до международен технологичен доставчик, с екип от над 300 професионалисти в десет държави, обслужващ банки, компании за управление на активи и инвестиционни дружества в цяла Европа.

Основана през 1996 г., когато дигитализацията на финансовите пазари в Централна и Източна Европа все още е в ранен етап, Dorsum навлиза на пазара с ясен фокус: разработване на надеждни и мащабируеми технологии за институции, опериращи в сферата на търговията с ценни книжа, управлението на активи и услугите след сключване на сделки.

През 2006 г. Dorsum пренася унгарско ноу-хау на инвестиционния пазар в България, като си партнира с едни от най-големите финансови институции в страната. Офисът за България и Румъния се ръководи от Магдолна Панцел, Country Manager за Румъния и България в Dorsum.

„Още от самото начало се развивахме заедно с пазара“, каза Роберт Кьо, основател и съсобственик на Dorsum. „Регулаторните промени, непрекъснато променящите се нужди на клиентите, новите класове активи и технологичните трансформации са постоянен фактор през последните 30 години. Способността ни бързо да се адаптираме, като същевременно запазваме високо професионално ниво, е в основата на дългосрочния ни растеж.“

Ключов етап в развитието на компанията е спечелването на мащабни проекти за водещи банки, включително знакова обществена поръчка в Унгария, която утвърждава Dorsum като доверен доставчик на критична инвестиционна инфраструктура. Това е последвано от регионално разширяване в Централна и Източна Европа, а по-късно и навлизане на западноевропейските пазари, включително Обединеното кралство. Днес решенията на Dorsum подпомагат инвестиционните операции на институции, управляващи значителни клиентски активи в различни регулаторни режими.

Продуктовото портфолио на Dorsum се развива успоредно с нуждите на индустрията, като обхваща цялостните инвестиционни процеси – от консултиране и клиентско изживяване до поддръжка на търговията, бек офис операции и отчетност. Иновациите на компанията получават международно признание, включително отличия от Finovate и WealthBriefing.

Според Мариан Месарош, главен изпълнителен директор на Dorsum, стратегията на компанията все повече се определя от структурните промени в глобалната инвестиционна индустрия.

„Традиционните модели в банкирането и управлението на активи не изчезват, но функционират в коренно нова конкурентна и регулаторна среда“, казва тя. „Дигиталното клиентско изживяване, автоматизацията на процесите, интегрираните платформи и устойчивостта към регулаторни изисквания вече не са конкурентни предимства, а базови очаквания.“

Месарош отбелязва, че инвестиционните дружества постепенно се отдалечават от фрагментираните системи в полза на модулни, интегрирани платформи, покриващи целия процес, способни да поддържат мащабируемост, автоматизация и усъвършенствана подкрепа при вземане на решения. „Инструментите, базирани на изкуствен интелект, модерните консултантски системи и доброто потребителско изживяване се превръщат в глобален стандарт. Нашата роля е да внедряваме тези иновации по начин, който остава сигурен, съответстващ на регулациите и устойчив в дългосрочен план.“

В бъдеще Dorsum планира допълнително да засили международното си присъствие, стъпвайки върху основите си в Централна и Източна Европа и разширявайки дейността си в Западна Европа. Развитието на продуктите остава ключов стратегически приоритет, със силен фокус върху обединяването на платформите и инвестиционните технологии от ново поколение чрез инициативи като ClavisNXT.

„За нас тези 30 години са стабилна основа за следващите десетилетия“, добавя Месарош. „Нашата амбиция е да развиваме инвестиционни технологии, които не само повишават ефективността на институциите, но и правят капиталовите пазари по-прозрачни и по-достъпни за крайните инвеститори.“

Тридесетгодишният път на Dorsum отразява и един по-широк аспект за финансовата индустрия: устойчивият растеж се гради върху непрекъсната адаптация, задълбочена експертиза и дългосрочни партньорства. Според компанията именно тези принципи ще продължат да определят стратегията ѝ и през следващите десетилетия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com