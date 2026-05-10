Кирил Домусчиев разкри големия грях на Асен Василев

Основният признак, че нещо не е наред, е нарастването на паричната маса спрямо инвестициите и отварянето на ножицата между ръста на заплатите и спада на производителността на труда. Това каза в предаването "Лице в лице" председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев.

Видно е, че държавата взема заеми, увеличават се заплатите. Това води до много висока инфлация и ще продължава да води до много висока инфлация. Пресен пример е Румъния, която остана без правителство и където инфлацията достигна 10%. Те са в една много тежка стагфлация и от нея много трудно се излиза без непопулярни мерки, заяви Домусчиев.

По думите му инфлацията у нас не се дължи на влизането в България на еврозоната.

Не бих казал, че България влезе неподготвена, напротив, влизането ни беше много успешно, то беше обезпечено технически. Инфлацията в България не се дължи на влизането в еврозоната. Напротив, еврото помага нашата икономика да се стабилизира и нашата инфлация да бъде по-малка, отколкото би била в тааква ситуация, ако не сме в еврозоната. Ситуацията в Румъния показва, че това не се дължи на влиянието на еврото, посочи председателят на КРИБ.

Допреди 4-5 години България развиваше една много добра консервативна фискална политика и имаше буфери. Асен Василев просто отвори Кутията на Пандора и започна една политика на вземане на дълг и на социални харчове, а не на инвестиции. Като резултат от това всички политици започнаха да се надпреварват кой ще даде повече. По този начин един огромен ресурс, взет на кредит, се насочи към една непроизводителна сфера, отбеляза Кирил Домусчиев.

Ако държавата започне съкращения, това ще увеличи производителността. Тези съкратени работници ще отидат в частния сектор. Ако те са такива експерти, каквито ги изкарват синдикатите, те ще си намерят работа без проблеми и няма да се налага да се внасят работници от всякакви екзотични дестинаци. По този начин ще се увеличи производството, ще се повиши износът и ще имаме едно устойчиво потребление, което ще се базира на производителността на труда, а не повишението на заплатите, коментира Домусчиев.

Основният признак, че "Прогресивна България" си спазват предизбрните обещания, е новият бюджет – там ще се види какви съкращения на разходите ще бъдат направени. Чрез бюджета може да се постигне намаление на тази инфлация и да започнем да се връщаме към нормалното, към един консервативен бюджет, каза още Кирил Домусчиев.

