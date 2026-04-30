Борсите в Европа затвориха със силен ръст и в очакване

Европейските фондови пазари приключиха днешната търговска сесия на положителна територия, подкрепени от надеждите за предстоящите ходове на централните банки и вълна от тримесечни финансови отчети. Вниманието на пазарните участници остава съсредоточено върху Европейската централна банка (ЕЦБ) и „Банк ъв Ингланд“ (Bank of England), чиито решения за лихвените проценти се очакват с голям интерес.

Рекорди и стабилен ръст на водещите индекси

Най-значителен напредък отбеляза лондонският FTSE 100, който скочи с 1,62% до ниво от 10 378,82 пункта. Веднага след него се нареди германският DAX във Франкфурт, добавяйки над 337 пункта (1,41%) към стойността си, затваряйки на 24 292,38 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 също регистрира солиден ръст от 1,38%, докато миланският FTSE MIB и парижкият CAC 40 се повишиха съответно с 0,94% и 0,53%.

Парадоксът на корпоративните отчети

Въпреки общия пазарен оптимизъм, някои от най-големите корпорации в Европа преживяха труден ден на борсата, дори при отчетени печалби. Акциите на Stellantis поевтиняха рязко с 6,4%, въпреки че компанията излезе на нетна печалба от 377 млн. евро за тримесечието. При Volkswagen ситуацията бе обратната – ценните книжа поскъпнаха с 0,87%, макар чистата печалба на германския гигант да се сви с 28,4% до 1,6 млрд. евро.

Френските банкови лидери BNP Paribas и Societe Generale видяха спад в котировките си (съответно с 1,4% и 3,59%), въпреки че и двете институции отчетоха стабилен ръст в нетните си печалби за първото тримесечие на 2026 г.

Пазарни нагласи

Инвеститорите изглежда „претеглят“ корпоративните резултати спрямо по-голямата макроикономическа картина. Очакваното разхлабване на паричната политика от страна на централните банки дава увереност на пазарите, че разходите за финансиране на бизнеса ще намалеят, което компенсира краткосрочните колебания в печалбите на отделните индустриални гиганти.

