Европейските борси тръгнаха нагоре след примирието на Тръмп, но рискът остава

Водещите индекси на европейските фондови пазари се движат предимно нагоре в ранната търговия, след като инвеститорите реагираха положително на обявеното от Доналд Тръмп безсрочно примирие с Иран. Оптимизмът обаче остава крехък, тъй като пазарите продължават внимателно да следят геополитическата ситуация и корпоративните отчети в региона, отбелязва Ройтерс.

Във Франкфурт индексът DAX нарасна с 62,05 пункта или 0,26 на сто до 24 332,92 пункта към 10:59 часа българско време. В Париж CAC 40 отбеляза минимален спад от 1,74 пункта или 0,02 на сто до 8233,98 пункта, докато в Лондон FTSE 100 се повиши с 12,16 пункта или 0,12 на сто до 10 510,25 пункта. Паневропейският Stoxx Europe 600 също е на зелено - с ръст от 1,66 пункта или 0,27 на сто до 617,69 пункта.

Въпреки положителната реакция на пазарите, несигурността остава висока. Обявеното примирие изглежда едностранно, без яснота дали Иран или Израел ще го спазват. Допълнително напрежение внася и фактът, че САЩ ще продължат блокадата на иранските пристанища, което предполага, че Ормузкият проток може да остане под натиск.

По сектори най-силен ръст отчитат промишлените компании с около 1 на сто средно повишение. За сметка на това секторът на личните и домакинските стоки губи около 0,7 на сто.

Сред отделните компании се откроява ASM International, чиито акции поскъпват с над 8 процента, след като дружеството прогнозира по-добри приходи през второто тримесечие. Компанията отчете и силни резултати за първото тримесечие - приходи от 862,5 млн. евро и рекорден коригиран оперативен марж от 33,1 на сто, което изстреля книжата ѝ сред водещите в индекса STOXX 600, съобщава Си Ен Би Си.

Междувременно данни от ONS показват, че инфлацията във Великобритания се е ускорила до 3,3 на сто на годишна база през март - първи сигнал за отражението на кризата в Близкия изток върху цените. След публикуването на данните доходността по 10-годишните британски държавни облигации се понижи с около 2 базисни пункта до 4,873 на сто, а британската лира поскъпна с 0,1 на сто до около 1,35 долара.

